'Emblemático': Após morte de Silvio Santos, família deixa mansão em SP

Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, está deixando a mansão onde morava com o apresentador no Morumbi, em São Paulo, para ir morar em um condomínio em Santana da Parnaíba, Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo informações do jornal O Globo, mesmo após passar pelo sequestro da filha, Patrícia Abravanel, e do próprio sequestro na mansão, o apresentador tinha grande apego ao imóvel, onde morou até o fim da vida.

Com 2 mil metros quadrados e avaliada em R$ 15 milhões, a casa da família Abravanel contava com academia particular, piscina, sauna, mobiliário em estilo clássico francês e um quarto dedicado às coleções acumuladas por Silvio Santos.

"É uma casa icônica da cultura popular, são muitas histórias", reflete Chico Barney na Central Splash desta quinta-feira (29). O comentarista recorda que além de viver muitos anos na mansão, o endereço era onde os fãs tentavam visitá-lo e teve até uma ligação com a "Casa dos artistas", reality show criado por Silvio.

Eu acho que é até emblemático, depois do falecimento dele, a família se mudar oficialmente para Santana de Parnaíba. Porque o Silvio Santos é essa outra São Paulo. Acho que ele era apegado a estar na cidade. É tudo emblemático nessa mudança.

Bárbara Saryne concorda que a mudança representa o fim do ciclo marcado pela morte do apresentador. "Foi a casa que ele fez a vida, tem muito dele lá dentro, não só pelos objetos, pelas memórias e vivências, vários momentos históricos da vida do Silvio. Tem um peso ali."