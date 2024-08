Eliana lista procedimentos estéticos que fez antes dos 30 anos e surpreende

Eliana, 51, revelou que fez rinoplastia, colocou silicone e fez lipoaspiração antes de completar 30 anos.

O que aconteceu

A apresentadora lembrou que chegou a fazer inúmeras cirurgias plásticas quando ainda com 20 anos para atender aos padrões de beleza. "Eu com 20 anos de idade tinha um corpo que eu sucumbia a determinadas questões estáticas. Com 20 e poucos anos foi quando eu fiz as maiores mudanças no meu corpo. Eu fiz rinoplastia, eu coloquei silicone, eu fiz lipo", disse ela durante o programa 'Saia Justa'.

A artista ressaltou que atualmente tem uma relação diferente com o corpo e que cada vez mais vem aprendendo a se amar. "Ao longo dos anos, eu fui fazendo as pazes comigo e, aos 52, claro, não é fácil ainda, mas eu olho no espelho e estou muito mais madura para entender o corpo que eu tenho."

A loira também explicou que esse é um processo difícil e que é uma "desconstrução diária". "Eu preciso me desconstruir desse padrão que as pessoas estão acostumadas a me ver todos os dias. Por mim, porque eu gosto de mim e eu quero cada vez mais gostar de mim. Isso a maturidade me trouxe. [...] Eu preciso gostar de mim como eu sou e essa é uma desconstrução diária."