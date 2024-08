Eliana fala de pressão estética e lembra plásticas aos 20 anos: 'Rinoplastia, silicone, lipo'

A apresentadora Eliana falou sobre a pressão estética que sofreu ao longo da carreira. Ainda aos 20 anos, a âncora do Saia Justa começou a realizar intervenções pressionada pelo padrão de beleza. "Eu sucumbia meu corpo a determinadas questões estéticas", disse no programa desta quarta, 28, confessando que foi nesse período que realizou intervenções mais invasivas.

"Fiz rinoplastia, coloquei silicone, fiz lipo", diz. "Ao longo dos anos, fui fazendo as pazes comigo. Claro que ainda não é fácil, mas me sinto mais madura para me entender com o corpo que tenho. Preciso me desconstruir desse padrão que as pessoas estão acostumadas a me ver todos os dias", confessou.

Ela disse que vem tentando praticar uma vida "sem filtro": "Vamos tirar o aplique, a make... Essa é uma construção diária. Sem os filtros, sem a maquiagem, amo! Mas não é fácil".

Ao Estadão, Eliana falou sobre a nova fase no Saia Justa. "Agora, me sinto muito mais segura, como profissional e como mulher. Esse é o momento que meu público pode acompanhar uma nova mulher, que está pronta para se abrir. Tudo tem um lugar certo, e esse sofá é lugar de discussões importantes. Mesmo com a minha experiência, o que quero é aprender."