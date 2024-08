Desvende os segredos do sexo casual: 6 dicas para uma aventura inesquecível

Sexo casual e sem compromisso pode ser muito divertido. Se você ainda não tem experiência no assunto, vale tomar alguns cuidados —que podem, inclusive, potencializar a transa.

O objetivo das dicas a seguir é apenas lembrar que o mais importante é estar bem.

1. Saiba o que você quer

Antes de mais nada, tenha certeza da sua escolha. Se você vem atravessando uma fase de baixa autoestima, tem dúvidas em relação às escolhas amorosas ou quer transar sem compromisso apenas para dar o troco em alguém ou provar algo, repense. O risco de arrependimento é grande. Como o próprio nome diz, é sexo casual —não precisa depositar muita expectativa nele além da diversão.

2. Sinta-se bem

Se quiser, escolha um visual que te faça sentir bem e confiante. Pense, acima de tudo, em se sentir forte —e não em agradar a outros. Se o date ficar impressionado, melhor ainda. Curta tudo o que tem direito.

Sexo casual: antes de mais nada, respeite os próprios limites Imagem: Getty Images

3. Experimente

Já que está testando uma experiência diferente, que tal aproveitar para se jogar em novas sensações e liberar algumas fantasias? Desde que isso não ultrapasse os seus próprios limites, estar com uma pessoa que não faz parte do seu círculo ou com quem não pretende manter um laço pode ser encorajador.

4. Conheça a si

O sexo casual também pode estimular a descobrir novas posições e preliminares, em busca de prazeres (ainda) desconhecidos. É um exercício e tanto de autoconhecimento que amplia o seu repertório e ajuda a melhorar sua sexualidade de forma geral.

5. Use a imaginação

Para muitas pessoas, quando não existe uma ligação sentimental forte, há menos limitações. O nível de ansiedade e tensão no sexo casual costuma ser menor, porque há menos preocupação com o julgamento alheio. Aproveite e agrade-se: diga o que gosta e dê vazão à imaginação.

Sexo casual: tome cuidado ao partir para um encontro com desconhecidos Imagem: iStock

6. Proteja-se

Camisinha na bolsa ou no bolso, sempre. Se vai sair com alguém, garanta sua autonomia tanto na chegada quanto na volta para casa. Combine um "código de alerta" para possíveis situações estranhas e modere no uso de álcool, que costuma ampliar a vulnerabilidade. Aproveite, mas não se descuide.

Fontes: Mônica Bayeh, psicóloga clínica e psicoterapeuta; Rejane Sbrissa, psicóloga

*Com matéria publicada em 11/03/2023