'Desconfio dele': Matheus e Unna conversam sobre Nick e Lucca

Matheus Torres e Unna X fizeram um balanço sobre como estavam vendo os outros participantes do Estrela da Casa (Globo). O casal passou a conversar sobre Nick Cruz, que estabeleu uma aliança com o grupo rival:

Unna: "O voto do Nick é o Gael primeiro, depois eu."

Matheus: "Tu sabe porque, né?"

Unna: "Eu? Não."

Matheus: "Porque vocês tem a língua desse tamanho e fica conversando no quarto enquanto ele está dormindo, e as vezes ele não está dormindo. Eu sei por disse me disse, ninguém me falando. Escutei ele falando uma hora que aconteceu isso, que vocês estavam conversando lá, falando mal dele e ele no quarto. Como vocês fazem isso?"

Unna: "Eu não estava falando mal dele."

Matheus: "Mas falando a respeito dele."

Unna: "Ele está entendendo coisa errada. Por que se eu for falar de alguém, por que eu vou falar da pessoa que tá do meu lado no quarto? Eu sou burra a este ponto? Não sou. Uma pessoa vai ser idiota a ponto de falar mal da pessoa enquanto ela tá dormindo. Olha que bobo! Olha como ele está entendendo as situações, ele acha que o povo tá falando mal dele. Mais fácil falar 'isso me incomodou'. Eu sempre tentei agradar o Nick, agora não tento mais. Ele tirou uma conclusão..Agora entendi as indiretas que ele me manda. Ele falou que 'ouviu por aí que ele é ignorante'. Eu nunca defini ele assim."

Matheus: "Isso aí nem sei se foi você que falou."

Unna: "Até então, eu não ficava falando nada. Hoje eu desconfio muito dele.

Matheus disse que Nick ouviu Unna e Gael falando mal dele no quarto azul.



Na verdade, nessa ocasião, Gael e Unna estavam falando do Rodrigo. Mas Nick criou na cabeça que era sobre ele. #SztrelaDaCasa



pic.twitter.com/k7BaqWaRRk -- Dantas (@Dantinhas) August 29, 2024

Aliados

O casal também conversou sobre como acham difícil falar de jogos com outros participantes, até mesmo com quem estão jogando junto.

Matheus: "Eu tenho pensado que falar e se abrir sobre jogo, opinião sobre outras pessoas, seja quais forem, é muito perigoso. Principalmente para quem fala demais."

Unna: "Para o Gael".

Matheus: "Leidy, Nicole... Gente que não tem trava na língua", responde e discorda da opinião da faxineira sobre Gael.

Unna: "Você acha que eu sou assim?"

Matheus: "Não sei, comigo você tem travas. Mas te vejo aberta com Leidy, Nicole e Lucca. Ele é um cara que enxergo de forma super positiva, mas não boto minha mão no fogo. Não mesmo. É gente fina, meninão, mas ficar falando muito... É aquilo que te falam quando prendem: 'Qualquer coisa pode ser usado contra ti no tribunal'."