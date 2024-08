Davi Brito sobre desistência de compra de Porsche: 'Desejo momentâneo'

Davi Brito, por meio de sua assessoria, se manifestou sobre a desistência da compra de um carro de luxo.

O que aconteceu

A assessoria do campeão do BBB explicou que ele fez a compra por impulso. "Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição", diz a nota publicada nas redes sociais.

A transação se deu de forma correta, segundo a nota. "É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra."

O modelo comprado pelo ex-BBB era um Porsche 718 Boxster versão 2.0, avaliado em R$ 500 mil.

No dia da compra, Davi havia compartilhado a conquista em suas redes sociais. "Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade."

O assunto voltou a ser notícia após o proprietário da loja onde Davi havia comprado o veículo contar, em entrevista à afiliada do SBT em Salvador, que ele havia declinado da compra.