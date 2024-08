Como saber se chegou a hora de engravidar? Qual o maior desafio?

Você vai tentar parto normal? O que está sendo mais desafiador na gravidez? Quem escolheu o nome do bebê? Em parceria com Universa, a atriz Mariana Oliveira responde a algumas perguntas e curiosidades enviadas por suas seguidoras pelo Instagram. Em seu reels, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

Cadastro efetuado, a newsletter chegará na sua caixa de entrada. Se não chegar, cheque o Spam para garantir a entrega.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.

Vocês tentarão parto normal?

Mari diz que quer tentar o parto natural por uma escolha de saúde, mas também porque tem medo de agulha e cirurgia e, portanto, não tem interesse em ter a experiência de uma cesárea. "Super respeito quem opta por uma cesariana, mas a minha preferência inicial é o parto natural".

Como fica a autoimagem sendo dois?

Segundo Mari, ela tem lidado bem com as mudanças no corpo, como a barriga grande, os seios maiores e o inchaço, mas ela tem se sentido mais cansada e sente falta de ser ela mesma.

O que está sendo mais desafiador nessa nova fase?

De acordo com Mari, o maior desafio tem sido a limitação física. Ela conta que sempre foi muito ativa, pedalava, fazia academia e aulas experimentais de várias modalidades. Além dos benefícios físicos, o exercício também a acalmava psicologicamente.

"Eu sinto muita falta dessa autonomia. Sei que não é uma coisa que vai voltar imediatamente, mas a partir do momento que me liberarem para fazer exercício, eu tenho peso, caneleira, elástico, colchonete, eu vou tá na sala bombando", brinca.

Como tem sido a experiência com o pilates?

A atriz diz que, embora o pilates seja uma atividade muito calma para ela, tem sido importante para a sua gravidez devido aos alongamentos, às técnicas de respiração e aos exercícios focados nos membros inferiores. "O pilates está sendo incrível, faço desde o começo da gestação", afirma.

Mari conta que pratica exercícios para extravasar, gastar energia, e não para se acalmar. Ela fazia academia e outras atividades mais radicais, mas teve que parar por conta de uma artrite.

O que você recomenda para quem está se preparando para engravidar?

Segundo a atriz, se ela pudesse mudar algo antes de engravidar teria sido fazer uma reserva financeira. "Eu dei uma pirada com a questão financeira, na verdade sigo me preocupando".

Para quem está se preparando para engravidar, ela acha importante refletir sobre algumas questões: "Como você vai adentrar a maternidade?", "Quais serão suas expectativas?", "Qual vai ser o seu verdadeiro compromisso?".

Como foi a escolha do nome do bebê?

A atriz revela que foi seu marido quem escolheu o nome do filho, Salvador, mas no começo, ela teve resistência em aceitar e dizia que o bebê não iria se chamar assim.

"Eu tinha muita dificuldade em ouvir o nome Salvador e não pensar em Jesus Cristo, nosso salvador; pensar no ato de salvar ou pensar em Salvador, Bahia".

Um dia seu marido lhe pediu para pensar no nome com carinho, Mari passou a testar o nome com as pessoas quando elas perguntavam como o bebê iria se chamar e acabou aceitando.

Como saber que chegou a hora para uma gravidez planejada?

Na opinião da futura mamãe, ela acha que se a mulher quer engravidar, se está em um bom relacionamento, se tem uma boa rotina e convivência com o parceiro, se ela está em um bom momento no trabalho, se está organizada, não tem hora.

"Se todos esses fatores estão ao seu favor, talvez toda hora seja hora", brinca.