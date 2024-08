Com carreira internacional e prêmios, 'Cidade; Campo' chega ao cinema

Após ser premiado no Festival de Cinema de Gramado e cursar uma trajetória internacional, "Cidade; Campo" chega às telas dos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (29).

O longa de Juliana Rojas, premiado no Festival de Berlim deste ano, relata o drama de duas histórias de migração entre a cidade e o campo.

Essa também não é a primeira vez também que a diretora passa por Gramado. Em 2014, ela esteve no festival com "Sinfonia da Necrópole". "Sou fã da Juliana. É uma delícia acompanhar uma diretora desde os curtas e em Cannes [em 2004, com o curta-metragem 'O Lençol Branco']. É lindo ver como ampliou suas temáticas e estilos", avalia Flavia Guerra.

Longa tem forças da natureza e feminina como pano de fundo

A narrativa de "Cidade; Campo" retrata o ato de deixar sua cidade natal — seja na cidade ou no campo — e sobreviver em um novo ambiente. "E com a nossa desconexão com a natureza, o campo acaba sendo um personagem", avalia Flavia. "Essa natureza está longe de ser idílica, com a monocultura, agrotóxicos e aquecimento global — com um 'quê' de fantástico".

Juliana Rojas explica que o filme se pautou no vontade de falar sobre o que muda quando saímos de nosso local de origem, bem como a busca por pertencimento nesse novo espaço. "Tem a ver com a história dos meus pais, de origem rural, que migraram para a cidade", conta.

Ela afirma que também existia a intenção de criar o longa sob a perspectiva feminina, o que foi "radicalizado" pela escolha de um elenco majoritariamente de mulheres — e as ausências masculinas propositais. "O filme mostra essas personagens forçadas a migrar e buscando reconstruir a vida em um lugar hostil para elas, mas buscando a possibilidade de existir e buscar afeto com outras mulheres".

O afeto, inclusive, é um ponto crucial do filme. "As personagens atravessam muitas durezas. Lutos, perdas, fantasmas internos e concretos. E o que sustenta essa travessia é o afeto", avalia a protagonista Bruna Linzmeyer.

A trama conta ainda com o apoio de um "super elenco", composto também por Mirella Façanha, Andrea Marquee, Preta Ferreira e Fernanda Vianna — que venceu o prêmio de Melhor Atriz em Gramado.

