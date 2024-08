Carros e imóveis: 'marido' de Bia Miranda ostenta vida de luxo; veja quem é

Bia Miranda, 20, assumiu relacionamento com Samuel Sant'anna, também conhecido como "Gato Preto" nas redes sociais.

O perfil da influenciadora no Facebook foi atualizado para "casado" e dividiu opiniões entre os seguidores. Ela anunciou o fim do namoro com o DJ Buarque, com quem tem um filho, no dia 16 de agosto.

Quem é Samuel

Ele tem um filho de oito meses com Nicolly Rodrigues, segundo publicou Leo Dias. O rapaz contou que ainda estava acompanhado quando conheceu a neta da cantora Gretchen.

Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Samuel, no Instagram

Novo companheiro de Bia, que é canceriano com ascendente em leão, trabalha como influenciador digital. Ele conta com mais de 600 mil seguidores só no Instagram, onde é conhecido por compartilhar conteúdos de ostentação e humor.

Jovem usa perfil para ostentar correntes, carros e imóveis de luxo. Em dezembro de 2023, o rapaz exibiu um automóvel da marca BMW nas redes sociais. "Gato Preto no topo", comentou um seguidor, à época.

Samuel posou só de toalha em maio. Na foto, que foi publicada no Instagram, o influenciador apareceu sentado na cama apenas com a toalha cobrindo a parte íntima. O registro rendeu uma série de elogios. "Que homem", comentou uma seguidora.