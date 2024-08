Bárbara Saryne: todo o formato do 'De Férias com o Ex' está saturado

Na sexta feira (21), o último episódio de "De Férias com o Ex Diretoria" foi ao ar pelo streaming Paramount Plus. Menos de uma semana depois, a MTV anunciou que as gravações de uma nova temporada já está começando, desta vez a edição 'Celebs'.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, o ex-BBB 24 Nizam estaria gravando os episódios no Caribe. Martina Sanzi, que esteve no "Diretoria", também estaria confirmada na nova temporada.

"Virou ex vitalícia?", questiona Chico sobre a volta de Martina, que integra o quarto elenco do programa. "Eu entendo a estratégia de repetir alguns nomes, pois tem um público cativo que já gosta dessas pessoas e quer mais. Mas eu acho que eles podem se enganar.

Se você obedece o público, você inevitavelmente frusta o público. Porque ele não vai estar satisfeito com isso. Vai deixando as pessoas sem perspectiva. As pessoas vão ficando empanturradas daquilo.

Bárbara entende a volta da influencer, visto que, para ela, Martina entregou bons enredos em sua participação no Diretoria. "Isso pode justificar a escalação dela, mas fica repetitivo. Vou até além, eu acho que já saturou o 'De Férias com o Ex', o formato todo."

Chico concorda, mas aposta que o cansaço pode ser pelo perfil de participantes. "Eu queria um 'De férias com o ex' com pessoas de 40, 50 anos. Queria outro tipo de tensão e história, mas a MTV é muito focada nesse limite de idade."

"Se fosse para ter mais do programa, eu votaria na sua ideia", concorda Saryne com Chico. "Outras histórias, outros perfis, inclusive físicos, é todo mundo lá com lipo lad", brinca.