Bárbara: 'Dicas do Carelli desanimam, o público pensa em nomes melhores'

A pouco menos de três semanas para a estreia de A Fazenda 16, o público tem especulado sobre qual será o elenco da nova edição, a partir das dicas do diretor da atração, Rodrigo Carelli, 56.

A cada dia, Carelli solta uma nova dica em suas redes sociais. A última, divulgada na terça-feira (27), dizia: "Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos de idade".

Com a pista, internautas especularam o nome de mais um dos atores de "Chiquititas" (2013), que teria contracenado com Gabriel Santana, que esteve no BBB 22. "O Carelli fica muito focado em algumas coisas. Ele chamou uma ex-Chiquitita, que deu maior confusão, e nos anos seguintes chamou outros do elenco. Ele quer mais chiquitito, agora? Ele é uma estrela da internet", pergunta Chico Barney.

Na opinião de Bárbara Saryne, comentarista da Central Splash, as pistas dadas pelo diretor, além de óbvias para os internautas que logo conseguem descobrir quem é o participante, também não estão trazendo nomes fortes para o reality show.

Todo mundo pensa em nomes mais chamativos e depois conclui que é um chiquitito... Acabou que essas dicas estão jogando contra a própria Fazenda, porque a expectativa não está muito boa.

Para Chico, os nomes divulgados individualmente no dia, não causam comoção para o público, mas podem funcionar ao reunir todo o elenco. "Dia a dia, 'A Fazenda 16' vai perdendo sua força por conta dessa estratégia do Carelli."