Ator de Baywatch revela fetiche com atrizes da série: 'Cheirei cada vagina'

Jeremy Jackson, 43, revelou que tinha o hábito de cheirar os maiôs usados das atrizes de "Baywatch" ("SOS Malibu") nos bastidores da série. Ele participou da atração dos 10 aos 18 anos, interpretando Hobie Buchannon.

O que aconteceu

O ator admitiu que invadia os camarins vazios das colegas de elenco para fantasiar com seus figurinos. "Passar pela puberdade, cercado por colegas de elenco seminuas, não foi uma tarefa fácil. Eu entrava sorrateiramente nos trailers [das atrizes] quando elas já tinha saído e pegava os maiôs sujos delas. Digamos que cheirei cada vagina de 'Baywatch'", contou ele ao documentário "After Baywatch: Moment in the Sun", que estreou na última quarta-feira (28) e resgata os bastidores da atração.

Jeremy escolheu Nicole Eggert, 52, como sua musa favorita nesses momentos. "Nicole Eggert era a maior de todas, com certeza. Tivemos um momento muito íntimo, eu e ela, e ela nem ficou sabendo."

A atriz comentou o assunto e afirmou não se ressentir da atitude do então garoto. "Eu conhecia Jeremy muito bem. Isso não me deixa nada surpresa. Eu nem fico brava com o Jeremy de 14 anos. Quero dizer, imaginem como é passar pela puberdade em uma série como aquela? Amo que o Jeremy crescido consegue ser sincero sobre o Jeremy de 14 anos."