Além de 'Pé de Chinesa', outras novelas fakes já viraram meme

Nos últimos dias, uma novela falsa viralizou nas redes sociais. Intitulada "Pé de Chinesa", o meme se tornou o assunto mais comentado do X (antigo Twitter). Além dessa, outras novelas fakes já se tornaram assuntos na internet.

'Pé de Chinesa'

Nas redes sociais, um meme criando uma novela falsa com autoria de Glória Perez se espalhou. Na trama, que se chamaria "Pé de Chinesa", Jade Picon e Davi Brito teriam sido escalados como os protagonistas Xu Lee e Keen Xong, respectivamente.

Na abertura criada pelos fãs, outros nomes aparecem no elenco fictício, como Mateus Amaral, Giovanna Antonelli, Rafa Kalimann, Bruna Marquezine, Zezeh Barbosa, Yudi, Viih Tube e Fiuk. Com ajuda de Inteligência Artificial, internautas criaram fotos promocionais da novela, com os atores caracterizados com as tradicionais vestes chinesas.

A autora Gloria Perez também compartilhou a falsa abertura em sua conta no X (antigo Twitter) e entrou na brincadeira. "Viva a imaginação", escreveu ela junto a um emoji de gargalhada.

Pé de Chinesa agradecendo a A Vida é Um Ônibus pelas portas abertas na internet. viva a teledramaturgia nacional.



pic.twitter.com/bY4Oe7qrg7 -- assessorado por raquel brito (@bulhoxs) August 27, 2024

Ovo frito vem aí https://t.co/FgMppJfTX2 ? RENASCER (@renascernovela) August 26, 2024

Ovo frito ??? uma trama em q a protagonista vai ficar rica criando galinha e depois perde tudo e tem q vender ovo frito na rua https://t.co/8DY0zT9qwx ? Diogo Medeiros (@nighztwing) January 24, 2022

: Globo defini substituta do fenômeno Pé de Chinesa.



Com a sinopse reaproveitada, Ovo Frito, de Walcyr Carrasco, será a substituta de Pé de Chinesa, atual fenômeno de Glória Pérez. Contará com direção de Amora Mautner, que já garantiu o neon amarelo e abordará o perigo do ovo. pic.twitter.com/CuIu4enfkK ? junior (@juninlispector) August 27, 2024