AI Washing: a nova malandragem para vender tecnologia nada inteligente

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam o mundo no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Como Big Techs esmagam rivais: da Microsoft ao Google, AI: Washing: o novo golpe com IA para enganar você e Adeus, Chromecast)

Camarão que dorme a onda leva, já dizia o ditado. Nessa onda de Inteligência Artificial, tem muito espertinho feito bastante gente a acreditar que a IA está presente no que ele oferece, o que não é bem verdade.

A prática tem até nome: "AI Washing". E é algo como propagandear como IA algo que não tem nada dessa tecnologia. O pesquisador Diogo Cortiz e o jornalista Helton Simões Gomes discutiram o assunto no novo episódio do Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.

Diogo Cortiz começou o papo contando como ele mesmo foi vítima de "AI Washing" ao visitar uma loja de conveniência da Amazon em San Francisco, nos Estados Unidos. A ideia das unidades Just Walk Out é permitir aos clientes comprarem produtos e serem cobrados por eles sem terem de passar pelo caixa.

Estava testando, fui com alma de cientista. Peguei uma água, dei uma volta e devolvi. Depois peguei três chocolates e devolvi um e saí com dois. Não é que veio cobrando certinho?

Diogo Cortiz

A primeira suspeita era que havia uma enorme quantidade de câmeras para auxiliar no processo. Depois, brincou com um amigo que deveriam existir milhares de chineses ou indianos acompanhando tudo.

Mais recentemente saiu uma matéria falando que aquilo que eu levantei como uma hipótese, uma brincadeira, é mais realidade do que você imagina. Eles vendiam como se fosse um processo totalmente automatizado, o que não é verdade

Diogo Cortiz

A Amazon possui um exército de trabalhadores indianos para fiscalizar as câmeras e confirmar se os sensores leram corretamente os produtos retirados das gôndolas.

A dupla apelidou o "AI Washing" de "Lava e seca da IA".

Você pega um software que não tem nada disso, fala que é IA e suprime as deficiências ou limitações que ele tem. Esconde que a máquina não aprendeu nada para fazer aquilo, que não faz de maneira autônoma ou que não conseguiria fazer de forma autônoma e competente

Helton Simões Gomes

O jornalista destacou que, como a IA está em alta, os desenvolvedores querem enfiá-la em todos os projetos possíveis, seja para atrair investidores ou para convencer os clientes de que o produto é melhor.

Adeus, Chromecast: Google aposenta aparelho que faz TV virar smart TV

O Google não esconde sua fama de matador. Ainda tem brasileiro que chora pelo fim do Orkut e pelo Google Reader. Agora, a empresa divulgou que encerrará a produção do Chromecast, decretando a morte do aparelhinho que transformava uma TV comum em SmartTV.

No quadro "Arrasta pra cima", de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutem por que o Google matou o dispositivo.

Apesar de ter o aparelho, mas utilizá-lo pouco, Diogo Cortiz ficou infeliz com a ideia de fim. Já Helton brincou que, apesar de ser difícil de admitir, o dispositivo não tem mais "lugar no nosso mundo".

Google condenado: as 5 artimanhas para criar império tech

Que o Google é gigante nas buscas online não é segredo para ninguém. Virou até verbo. Quem nunca disse que ia "dar um Google" atire a primeira pedra. A Justiça dos Estados Unidos mostrou que isso não é brincadeira e condenou em agosto o Google por exercer um monopólio nas pesquisas online.

A partir da semana que vem, o Departamento de Justiça dos EUA decidirá quais serão as punições aplicadas para evitar que a empresa use seu domínio para impedir a livre concorrência.

Neste novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz discutem os passos dados por grandes empresas de tecnologia até virarem monopólios. Esse é um caminho em que poucas das Big Tech ficam de fora, conclui a dupla. A decisão contra o Google faz parte de um amplo movimento de regulação das gigantes do setor. Facebook, Amazon e Apple também estão sob escrutínio.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.