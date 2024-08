Aguinaldo Silva esclarece polêmica de 'traficante' em novelas da Globo

Aguinaldo Silva, 81, disse que parte da imprensa distorceu trecho de seu livro que fala sobre a presença de um figurante em novelas da Globo que também traficava drogas.

O que aconteceu

Silva esclareceu que o figurante, identificado como Sandro, não tinha contrato com a Globo, nem entrava nos estúdios da emissora. Durante participação no podcast Os Nagle, o novelista explicou que o homem era chamado apenas para algumas gravações externas, ocasiões em que ele tentava vender drogas para parte do elenco.

Eu conto no livro uma história que aconteceu [em gravação] de externa, que tinha um cidadão, que era figurante, e ele, nas externas, porque ele não entrava na emissora, ele estava lá com [drogas]. Não vamos ser tão santos assim, porque aquela era uma época em que essas coisas eram comuns. Aguinaldo Silva

O autor ressaltou que o figurante foi dispensado a pedidos de Betty Faria, que se recusou a gravar uma cena em que ele fazia figuração. "A Betty me ligou, porque a gente ia gravar uma cena no cemitério, e esse cara ia ser o coveiro, e a Betty falou: 'Não quero gravar com esse cara'. Liguei para o diretor e falei: 'Substitui esse cara, não bota ele para gravar com a Betty'. A submídia já disse que eu falei que a Globo contratava traficante".

Aguinaldo Silva escreveu várias novelas para a Globo, entre os quais alguns dos maiores sucessos da emissora. Entre outras, ele é responsável por obras como "Tieta" (1989), "Porto dos Milagres" (2001), "Senhora do Destino" (2004), "Fina Estampa" (2011) e "Império" (2014).