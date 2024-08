Virginia notifica judicialmente quem especulou sobre paternidade dos filhos

A equipe jurídica de Virginia Fonseca, 25, começou a enviar notificações judiciais após perfis publicarem insinuações sobre a paternidade dos filhos da influenciadora.

A informação foi publicada inicialmente por Léo Dias e confirmada a Splash pela assessoria de Virginia.

O que aconteceu

A influenciadora rebateu as insinuações de que Maria Alice e José Leonardo, que está sendo gerado, não seriam filhos de Zé Felipe. Ela exibiu uma publicação que apontava que a criança mais velha seria filha de Pedro Rezende, ex-namorado de Virginia, e que a atual gestação seria fruto de um suposto envolvimento da influenciadora com Neymar Jr. "Absurdos que preciso ler", comentou Virginia, em story no Instagram.

Ela garantiu que todas as publicações que questionarem a paternidade de seus filhos serão levadas à Justiça. "Já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso! Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com minha família! Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora pra Justiça", continuou.

Virginia criticou as acusações de infidelidade e as definiu como "humilhação". "Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas, e sem nexo algum. Mas deu! Eu respiro minha família, e ver pessoas me humilharem assim é, no mínimo, triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso! Sou muito bem casada".

Imagem: Reprodução/Instagram

A história teve início após a também influenciadora Emily Garcia ameaçar contar um "segredo" de Virginia. Emily não gostou de Margareth Serrão, mãe de Virginia, a citar como uma ex-amiga invejosa no "Sabadou" (SBT), programa comandado pela nora de Leonardo.