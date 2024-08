Unna e Lucca dizem que Rodrigo fez piadas com assédio: 'Não se arrependeu'

Ao retornarem da Batalha da noite de terça-feira (27), Lucca, 26 ,e Unna X, 26, narraram alguns comentários feitos por Rodrigo Garcia, eliminado da noite.

Segundo a dupla, enquanto estavam no camarim se preparando para suas apresentações no Festival, Rodrigo fez piadas sobre o assédio que cometeu com Gael.

"Parece que não se arrependeu em nada do que fez", disparou Unna. De acordo com Lucca, o manauense acreditou que não estava sendo filmado nos bastidores e se sentiu à vontade para zombar do ocorrido.

Na balada de sexta-feira (23), Rodrigo deu um tapa no bumbum de Gael, que não se sentiu confortável com a brincadeira. O ator conversou com a produção do reality, que deu uma advertência para o garçom.

Depois do ocorrido, na votação de domingo (25), todos os moradores da casa votaram em Rodrigo, que recebeu 10 votos e se juntou à Unna X e Lucca na berlinda da semana.