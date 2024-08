TOCA De Ponta a Ponta - Festival Música Transforma

Como a música te transforma? No primeiro 'De Ponta a Ponta' do TOCA, levamos você para o Festival Música Transforma com Qualquer.

Entre os grandes nomes da música instrumental brasileira, Manoel Cordeiro, Esdras Nogueira, Arícia Ferigato, Foli Griô Orquestra, Salomão Soares e Real Gang Jazz fizeram a trilha sonora de uma semana intensa de programação em Brasília, no Distrito Federal.

O TOCA te conecta aos principais palcos, shows e festivais, de ponta a ponta do Brasil. Quem vem com a gente?