Tina, de Mauricio de Sousa, vai discutir gênero e assédio à mulher em peça

Tina vai ocupar o palco do Teatro das Artes, em São Paulo, a partir de 4 de outubro. A montagem dedicada à personagem criada por Mauricio de Sousa discutirá questões de gênero e assédio à mulher.

Espetáculo é uma adaptação da Graphic Novel "Tina - Respeito" (2019), escrita pela quadrinista Fefê Torquato. O projeto, que foi idealizado pela MSP (Mauricio de Sousa Produções), conta com a supervisão e a direção-geral de Mauro Sousa, um dos filhos do cartunista.

Peça nasceu da vontade de dialogar com o público sobre questões importantes da sociedade atual. Diante disso, a escolha da personagem pareceu natural.

Não foi difícil eleger a Tina, já que o público sempre teve uma grande identificação com ela. Fica mais fácil contar uma história quando a plateia já gosta e se reconhece na protagonista. Mauro Sousa, em conversa com Splash

Temporada vai de 4 de outubro a 3 de novembro, com sessões às sextas-feiras, sábados e domingos. A venda de ingressos será realizada por meio do site Eventim e na bilheteria física do teatro.

Tina

Personagem de Mauricio de Sousa discute gênero e assédio Imagem: Divulgação/Mauricio de Sousa Produções

Tina nasceu dos traços de Mauricio de Sousa em 1964, como uma pré-adolescente, e migrou para os gibis em 1970. Ela passou a aparecer em histórias da Turma da Mônica a partir dos anos 1980.

Inicialmente, a personagem tinha um "visual hippie" — a cara dos jovens de seu tempo. Com o passar dos anos, ela mudou o guarda-roupa, deixou o cabelo crescer e passou a representar a evolução da cultura jovem do Brasil ao longo das décadas.

No HQ "Respeito" (2019), escrito por Fefê Torquato, ela é descrita como uma jornalista recém-formada. Na história, Tina passa por situações que mostram as diversas formas de assédio que uma mulher sofre ao longo do dia.

Antes, suas histórias focavam em 'como conquistar os garotos' ou 'como manter o corpo ideal' e, dependendo da época, tinham até uma pegada mais sensual. Com o tempo, o contexto foi mudando e, agora, na peça, trouxemos a Tina com outros focos e preocupações. Mauro Sousa

Personagem é figura central nas discussões sobre gênero e assédio. Em 2023, o Instituto Mauricio de Sousa e o Ministério da Justiça da Segurança Pública lançaram a revista em quadrinhos "Turma da Tina". O projeto, que era voltado para o público infanto-juvenil, abordou a temática violência doméstica familiar contra mulheres.

O machismo, presente em toda a sociedade, assim como a luta por respeito e o dilema entre carreira e vida social são alguns dos muitos outros temas que tornam a peça bastante interessante e pertinente para os dias de hoje. Mauro

Serviço

'Tina - Respeito'

Quando: 4 de outubro a 3 de novembro de 2024

Local: Teatro das Artes (Av. Rebouças 3970, Lj. 409 - São Paulo - SP)

Quanto: R$ 42 a R$ 140