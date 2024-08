Thiago Nigro lista o que mudou em sua vida em 1 ano de casado: 'Perdi 20kg'

Nesta quarta-feira (28), Thiago Nigro usou as redes sociais para dizer o que mudou na sua vida em 1 ano de casamento com Maíra Cardi.

O que aconteceu

O empresário disse que mudou de casa três vezes, perdeu 20kg e ganhou dois filhos. "A gente tá completando um ano de casamento agora e eu tô pensando quanta coisa dá para mudar em pouco tempo. Agora eu faço a barba, agora eu me arrumo, mudei de casa três vezes esse ano, perdi mais de 20kgs e ganhei dois filhos".

Além disso, ele acrescentou que está em um excelente momento profissional. "O grupo Primo tá no recorde, no seu auge, cresceu demais no último ano. Então, o que eu quero dizer, dá pra mudar muito em pouco tempo".

Maíra Cardi é mãe de Lucas, de 22 anos, e de Sophia, de 5, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar.