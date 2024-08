Taeil deixa o grupo de k-pop NCT após acusação de 'crimes sexuais'

Taeil deixou o grupo de k-pop NCT após ser acusado de "crimes sexuais".

O que aconteceu

A informação foi divulgada pela SM Entertainment, empresa responsável por gerenciar o grupo. SM publicou comunicado oficial nas redes sociais.

Segundo a nota, a decisão foi tomada após conversa com o cantor sul-coreano. Ainda não há detalhes sobre as acusações citadas.

Moon Tae-il, que ficou conhecido como Taeil, começou a carreira em 2015. Ele tem 30 anos e soma mais de 5,7 milhões de seguidores só no Instagram.

O músico, que entrou para o grupo em 2016, também tem um projeto solo.

Comunicado na íntegra

Aqui é a SM Entertainment.

Recentemente, confirmamos que Taeil foi acusado em um caso criminal relacionado a crimes sexuais.

Ao analisar a situação, reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia mais continuar as atividades da equipe. Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele será removido do grupo.

Atualmente, Taeil está cooperando fielmente com a investigação policial. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança.

Pedimos desculpas profundamente pela controvérsia causada por nosso artista.