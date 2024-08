Sorvete à vontade e praia só para adultos: como é a nova ilha da Disney

Eleuthera, uma das joias das Bahamas, ganhou atenção extra depois que a Disney Cruise Line lançou, oficialmente, seu mais novo destino aquático. Trata-se da Lookout Cay at Lighthouse Point, instalada na parte sul da ilha conhecida pelas águas azul-turquesa e areia rosada.

Eleutéria, na forma aportuguesada, é o segundo "endereço" da Disney nas Bahamas. O primeiro é Castaway Cay, que há 26 anos é uma ilha privada e porto exclusivo para os navios da companhia que navegam pela região.

Já a Lookout Cay ocupa apenas uma parte de Eleuthera, que é a quarta maior entre as cerca de 700 ilhas do arquipélago, a aproximadamente 100 quilômetros de Nassau, a capital.

A convite de Nossa, o criador de conteúdo Pedro Scalzilli de Bem (@rakun.p nas redes) esteve por lá, conhecendo o lugar. A seguir, veja outro registro que ele fez por lá e saiba um pouco mais sobre o novo paraíso da Disney Cruise Line e o que é possível encontrar em uma visita à ilha.

Estrutura é homenagem à natureza

A ilha da Disney é cheia de intervenções artísticas que fazem referência à natureza exuberante dali. A arquitetura do empreendimento é toda orgânica, influenciada pela fauna e a flora local. O pavilhão que abriga o True-True Too BBQ, restaurante para almoço, por exemplo, é inspirado nos corais, conchas, peixes e flores de Eleuthera.

True-True BBQ: arquitetura inspirada na cultura local Imagem: Divulgação

Cores por todos os lados

O mar azul-turquesa, graças à localização entre o Oceano Atlântico e o mar do Caribe, é pano de fundo para as cores vibrantes na operação da Disney Cruise Line.

O mar azul-truquesa do Caribe recepciona para um festival de cores nas construções da ilha Imagem: Divulgação

Tudo para reforçar a alegria cromática do novo destino, a começar pelo colorido pavilhão Goombay Cultural Center, numa alusão direta ao festival Junkanoo, conhecido pelos desfiles multicoloridos com muita dança e música.

A inspiração no festival Junkanoo chega às clássicas orelhinhas do Mickey, aqui numa versão gigante para cenário das selfies Imagem: Divulgação

É na área central que ocorrem as conhecidas paradas organizadas pela Disney Cruise Line, previstas para acontecerem duas vezes por dia. Goombay, aliás, é o nome de um estilo musical tradicional da região, que envolve canto, dança e percussão.

Na ilha, as tradicionais paradas da Disney ganham as cores e elementos da cultura local Imagem: Divulgação

Personagens a caráter

Só em Eleuthera é possível encontrar Mickey e Minnie Mouse, Pato Donald, Margarida, Pateta, Pluto, Tico e Teco com looks especialmente desenvolvidos para o destino.

Mickey na nova ilha da Disney: looks exclusivo para o destino Imagem: Divulgação

Os trajes foram criados pelo designer de moda bahamiano Theodoro Eyett, que buscou incorporar o espírito do Junkanoo nas estampas e padrões e usar materiais naturais do arquipélago, como a ráfia.

O Pato Donald também ganhou looks exclusivos Imagem: Divulgação

Atividades na areia

A ilha da Disney Cruise Line tem uma área de recreação aquática para toda a família. A Rush Out Gush Out Water Play inclui toboáguas, jatos e até tambores de água.

Não quer areia? Tem um parque aquático dentro da ilha Imagem: Divulgação

Há ainda a Sebastian's Cove, inspirada no clássico "A Pequena Sereia", com muitos esguichos e fontes de água, destinada a crianças de 3 a 10 anos.

Praia só para famílias e só para adultos

Um detalhe da Lookout Cay é a definição de praias específicas para famílias e outras só para adultos.

Eleuthera como um todo possui aproximadamente uma centena de praias, mas os frequentadores podem optar pela Family Beach, que ocupa a maior parte da área da Disney Cruise Line, ou a Serenity Beach, restrita a maiores de 18 anos.

Você pode alugar cabanas na praia para tornar o dia de praia em família mais confortável Imagem: Divulgação

Em ambas, há cabanas (para alugar) que imitam as casas coloridas de madeira da ilha, antigamente destinadas aos colonos leais à Coroa Britânica, que se instalaram ali no fim de 1700. Todas são pintadas com cores vibrantes.

As cabanas são inspiradas nas antigas moradias de colonos na ilha Imagem: Divulgação

Sorvete à vontade

Quem desembarca em Lookout Cay at Lighthouse Point, como o criador de conteúdo Pedro Scalzilli de Bem, que participou do cruzeiro da Disney Cruise Line a convite de Nossa, pode se servir à vontade de toda a comida disponível nos pavilhões de alimentação da ilha — e isso inclui as máquinas de sorvete, de livre acesso aos viajantes. Bebidas não alcoólicas também são gratuitas. Veja tudo o que ele comeu na ilha da Disney:

Comidas típicas

Na ilha, há vários locais para se alimentar, inclusive com pratos típicos das Bahamas. No True-True e True-True Too BBQ, as duas principais áreas de refeições, e no Serenity Bay BBQ, instalado na praia de adultos, é possível experimentar itens do menu inspirados em receitas locais, como ervilhas e arroz bahamiano, (peixe) pargo marinado e grelhado, muita salada, frango assado com tempero das ilhas e hambúrgueres.

Drinques de abacaxi

No quesito bebidas, as opções geladas são servidas em bares distribuídos pelas praias e centro cultural. Há até um coquetel exclusivo, o Eleuthera Euphoria, um mix de rum envelhecido premium e smoothie de abacaxi, coberto com um doce em forma de abacaxi. É que a ilha é conhecida pela doçura da fruta produzida ali em abundância.

Os drinques alcoólicos são pagos. Alguns podem vir neste abacaxi, que pode ser levado como souvenir Imagem: Divulgação

Atividades extras

Além de relaxar à beira do mar azulzinho ou se divertir nas estruturas montadas na areia, há opções de excursões pela costa, como passeios de quadriciclo, buggy e bicicleta, tours históricos e culturais guiados.

Também há atrativos na água, como banana boat, caiaque, snorkel em recifes de corais, safari de mergulho e pescaria, entre outros. Os preços das atividades (em dólares) podem ser conferidos no site.

Visitação é liberada?

Vista do navio aportado na Disney Lookout Cay at Lighthouse Point Imagem: Divulgação

Como a Lookout Cay ocupa uma parte da Eleuthera, mais ao sul da ilha, toda pessoa que estiver em Eleuthera pode chegar à área temática caminhando pela praia. Entretanto, o acesso a todas as atrações e os benefícios citados acima são restritos aos passageiros que desembarcam na ilha em um dos navios de cruzeiro da Disney Cruise Line.

As embarcações (Disney Magic, Disney Fantasy e Disney Dream) partem dos Estados Unidos, de Fort Lauderdale, na Flórida, ou de Port Canaveral, perto de Orlando.

* Pedro Scalzilli de Bem viajou a convite da Disney Cruise Line.