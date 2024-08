O seu está na lista? Veja os nomes mais bonitos do mundo, segundo a ciência

Após estudar a sonoridade de 400 nomes, o pesquisador britânico Bodo Winter, professor de linguística cognitiva da Universidade de Birmingham, chegou aos nomes de menino e menina mais bonitos do mundo. Ao menos, em inglês.

A curiosa pequisa foi encomendada em 2022 ao professor pelo site de maternidade My 1st Years. Winter partiu de uma lista inicial de 400 nomes — 100 mais populares para meninos no Reino Unido, outros 100 para meninas; além dos 100 favoritos para meninos dos EUA e os outros 100 mais usados para as meninas americanas, segundo a plataforma BabyCentre.

Estes nomes foram "traduzidos" foneticamente usando a ferramenta toPhonetics; nomes que não puderam ser traduzidos foram excluídos do processo. O linguista então baseou-se em um estudo da Universidade de Warwick de 2018 que estudou a reação emocional que as pessoas tinham a cerca de 37 mil palavras em cinco idiomas — inglês, espanhol, holandês, alemão e polonês — para determinar quais sons geram as respostas mais positivas.

Quais os nomes mais bonitos?

Os tais fonemas mais positivos receberam pontuações maiores e, portanto, os nomes que somavam a maior quantidade deles obtiveram uma nota final maior — e entraram para a lista dos 50 mais bonitos para cada gênero, em cada um dos dois países analisados.

Apesar de ter estudado nomes em inglês, a lista do britânico possui alguns nomes que também existem — e fazem sucesso — em português como Sofia, Isabella e Maria, para meninas, além de Daniel, Gabriel e Lucas para meninos. É importante lembrar, no entanto, que eles foram considerados "cientificamente" bonitos em suas pronúncias no Reino Unido e nos EUA.

O próprio pesquisador reconheceu que o estudo pode ser uma "simplificação útil", já que ele não considera que a reação emocional de uma pessoa a um som ou nome leva em consideração o sotaque do falante, o histórico da família, suas influências culturais e o gênero das pessoas envolvidas — "tudo isso influencia como interpretamos nomes", disse Dr. Bodo Winter ao My 1st Years.

Veja os 10 nomes mais bonitos para meninos nos EUA:

Matthew Julian William Isaiah Leo Levi Joseph Theo Isaac Samuel Miles James Elijah Luke Noah Santiago Owen Logan Liam Roman Ryan Cooper Jack Maverick Anthony Ezekial Carter Benjamin Lucas Henry Jacob Lincoln Mason Nathan Asher Jackson Andrew Cameron Alexander Theodore Adam Gabriel Kingston Daniel David Hunter Dylan Muhammad Sebastian Adrian

E para meninas:

Sophia Zoe Everly Sophie Riley Ivy Paisley Willow Ellie Emily Evelyn Eva Elena Chloe Nova Penelope Lucy Lily Olivia Naomi Emma Natalie Sofia Eleanor Violet Bella Luna Ella Victoria Isabella Maya Natalia Amelia Savannah Charlotte Stella Hazel Athena Maria Autumn Kennedy Aurora Alice Aria Harper Serenity Nora Grace Elizabeth Hannah

A lista dos favoritos mais belos no Reino Unido tem poucas novidades em relação à americana. É possível conferir a relação na íntegra no site da pesquisa.