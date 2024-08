'Pizza do Faustão' é retomada com a presença de famosos na casa do apresentador

Tom Cavalcante posta foto com Faustão e Kaká Imagem: Reprodução/Instagram Estadão 28/08/2024 21h32 Faustão celebrou o retorno de sua tradicional noite da pizza, em sua casa, em São Paulo, reunindo amigos famosos como o jogador Kaká, o humorista Tom Cavalcante, o jornalista César Filho e o ex-técnico de futebol Muricy Ramalho, entre outros. O evento foi registrado nas redes sociais, com muita alegria, descontração e marcando a retomada da saúde do apresentador, que passou por duas operações em um ano. César Filho compartilhou uma foto com todos os convidados e escreveu: "A pizza do Faustão está de volta! Que alegria ver o Fausto tão bem e feliz! Muito obrigado, Fausto Silva, pela amizade e generosidade de tantos anos!" Tom Cavalcante também dividiu momentos do encontro em suas redes: "Bom dia, meu País! Só alegria! A pizza do Faustão voltou! Valeu, Grandão! Noite mágica!" Muricy Ramalho, por sua vez, postou uma foto ao lado de Faustão, escrevendo: "Ontem foi dia de pizza com meu amigo. Feliz por você!" Faustão, de 74 anos, recentemente passou por dois procedimentos cirúrgicos importantes: um transplante de coração em agosto de 2023 e um de rim em fevereiro deste ano. Possivelmente, ele precisará passar por mais uma operação em breve.