Nick Cruz propõe aliança com quarto laranja: 'Eu tô fechado com vocês'

Após e eliminação de terça-feira (27), Nick Cruz foi até o quarto laranja afirmar uma aliança com MC Mayarah, Evellin, Thália, Ramalho e Califfa.

"É aquilo: se eu não concordo, eu não vou fazer coisas que não são da minha índole", começa Nick.

"Mas assim, vocês estão ligados que eu tô fechado com vocês. Da mesma forma que eu sou de verdade com a galera, eu respeito todo mundo lá, independente das diferenças e tudo mais, Mas é aquilo, nunca me abriram o jogo lá", continua o pedreiro. Ele conta que conversou sobre o tema com Lucca, pois ambos achavam que eram alvos de Rodrigo Garcia, caso este vencesse alguma prova.

Eu respeito e gosto da galera lá, se esse é um jogo com coração, não adianta chegar na final com jogo sujo. Mas você sabem que eu sou fechado com vocês, não votaria em ninguém daqui. Nunca combinei voto com ninguém daqui e nem de lá. Nunca fiquei sabendo em quem vocês votariam. Ninguém me fala nada lá.

"Eu não vou mentir, eu falei essa semana: 'O Nick tem que vigiar, porque ele está lá na bala perdida, eu gosto muito dele'", aconselhou MC Mayarah sobre Nick dormir no quarto azul, onde dorme o grupo rival na casa.

"Mais ou menos. Eu sei o que eu quero, sei as pessoas que eu considero, que eu jogo junto. Eu estar lá é só um motivo de cama, não tem nada a ver. Eu não jogo com ninguém ali", finaliza Nick.

