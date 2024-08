Netflix lançará série sobre NBA com jogadores famosos

(Reuters) - A Netflix disse nesta quarta-feira que lançará uma série esportiva chamada "Starting 5", que mostrará momentos dos bastidores da temporada 2023/24 da NBA, a principal liga norte-americana de basquete.

Os serviços de streaming têm investido cada vez mais em conteúdo esportivo para aumentar a audiência e a receita de publicidade.

A Netflix assinou novos acordos de conteúdo com a World Wrestling Entertainment (WWE) e a NFL, liga de futebol americano, neste ano, expandindo sua lista de esportes com programação ao vivo.

A nova série será dividida em 10 partes e seguirá as populares estrelas da NBA Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis e Jayson Tatum.

Com estreia prevista para 9 de outubro, a série será produzida pela empresa de mídia digital de LeBron, Uninterrupted, em associação com a Higher Ground Productions, de Barack e Michelle Obama, e a Omaha Productions, do ex-quarterback da NFL Peyton Manning.

A Netflix tem tido sucesso com programas de bastidores, como a série documental "Formula 1: Dirigir para Viver", que impulsionou a popularidade global do esporte.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese em Bengaluru)