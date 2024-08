Minissérie 'Sampa' será resgatada pelo Globoplay em setembro

A minissérie "Sampa", exibida originalmente em 1989, chega em setembro no Globoplay através do Projeto Resgate, que quinzenalmente traz novelas e séries clássicas para o catálogo da plataforma de streaming da Globo.

Qual é a história de 'Sampa'?

Apresentada em flashbacks, a trama escrita por Gianfrancesco Guarnieri revela as neuroses e o caos típicos de uma metrópole. O misterioso desaparecimento de Luiza (Mika Lins) leva Amadeu (Cássio Gabus Mendes), um arquiteto em crise existencial, a enfrentar adversidades e confrontar suas próprias inseguranças enquanto busca pela esposa nas ruas de São Paulo.

Iara (Divana Brandão) em 'Sampa' Imagem: Acervo/Globo

Em sua peregrinação desesperada, Amadeu se envolve com diferentes pessoas: o cineasta Gregório (Paulo José), que vê no desespero do arquiteto a possibilidade de realização de um filme; o advogado Agamenon (Serafim González), ligado a políticos e empresários e que fora amante de sua mãe; o funcionário público Sílvio (Walter Cruz), militante de movimentos culturais; e a prostituta Iara (Divana Brandão), a quem o protagonista recorre como refúgio em meio à sua confusão mental.

Quando 'Sampa' estreia no Globoplay?

A minissérie "Sampa", será lançada no Globoplay no dia 30 de setembro. O resgate será uma celebração do aniversário de 35 anos de exibição da trama, que foi ao ar em 1989.

"Sampa" tem um total de quatro capítulos. A minissérie será resgatada na íntegra pelo Globoplay.

Além da obra de Gianfrancesco Guarnieri, outros títulos que serão resgatados pelo Globoplay em setembro são: o remake de "Sinhá Moça", no dia 9, "Sem Lenço, Sem Documento", no dia 16, e "Malhação 2000", no dia 23.