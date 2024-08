'MC Mayarah mostra personalidade em suas dificuldades', diz Márcio Guerra

No 2º Festival do Estrela da Casa (Globo), MC Mayarah conquistou a oportunidade de apresentar no programa ao vivo ao vencer a prova da Estrela. A funkeira performou sua música da semana, "Chama ela", hit de Lexa e Pedro Sampaio.

Para Chico Barney, Mayarah parecia hesitante, sem saber como se portar no palco, mas conseguiu contornar suas limitações. "Eu achei que isso deu uma personalidade." Ele lembra de uma variante do rock na década de 90 chamada 'shoegaze', em que, dentre outras características, os guitarristas tocavam olhando para o chão. "Ela inventou o funk shoegaze, eu achei muito interessante, é diferente", elogia.

"No palco e na conversa antes e depois, ela mostra muita personalidade. Dentro da dificuldade dela, ela consegue achar uma marca para ela fazer, algo engraçado para falar", diz Márcio Guerra. Para ele, Mayarah consegue entrar no palco animando o público e sendo divertida.

Ela faz uma coisa que eu adoro: é a pessoa que entra no palco sem pedir licença. Ela entra assim: 'sou eu que vou cantar'. Adorei a apresentação diz Márcio Guerra

Para Bárbara Saryne, o carisma e a performance dela salvaram a apresentação tornando uma das melhores da noite. "Foi a que mais chamou atenção", concorda Guerra.

Todos os participantes eu já sabia o que esperar. A MC Mayarah foi a que mais me surpreendeu, ela estava meio apagada no programa. O tempo dela com o Bello deu uma despertada nela e ela trouxe uma coisa nova.