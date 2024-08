Marido de Sasha rebate críticas por forma de se vestir: 'Não é de homem'

João Figueiredo, 25, marido de Sasha, 26, rebateu comentários de haters sobre sua aparência e forma de se vestir.

O que aconteceu

Figueiredo disse receber muitos comentários depreciativos em relação às suas vestimentas e maneira de se comportar. "Recebo muito comentário do tipo: 'isso não é postura de homem, isso não é roupa de homem'. Que homem você está imaginando? Porque, se for o homem que não paga imposto, que bate na mulher, que paga fiança para estuprador sair da cadeia, que faz um monte de merda, esse homem eu não quero ser", declarou em entrevista ao podcast PodDelas.

Eu quero ser o homem que respeita minha esposa, que ama ela, que cuida dela. Quero ser o homem que cumpre com meus deveres, se dedica, trabalha e faz o bem para as pessoas. O homem que está na sua cabeça, talvez eu não queira ser. O que é esse lugar que a gente idealizou que tem que ser assim e se não for eu vou meter o pau? Ninguém está nem aí.

-- João Figueiredo

O cantor afirmou que as opiniões dessas pessoas são desnecessárias. "Ninguém quer saber sua opinião, ninguém está fazendo para você, não é para te agradar, é para outras pessoas e principalmente a gente para começar."

João também destacou que ninguém é obrigado a gostar dele, mas que é importante aprender a respeitar a individualidade do outro. "Você pode não gostar e está tudo bem. Eu também não gosto de muita coisa que vejo, mas não falo porque não [importa]. É real. Virou uma moda esses comentários que são só para ter engajamento de hater. Se você achou ruim, tudo bem, tudo certo. Estou fazendo para os fãs, para as pessoas que vão se identificar com isso. É importante estar realizando, fazendo."

Ele ressaltou, ainda, que críticas construtivas são necessárias, mas não é preciso tentar humilhar o criticado. "A internet democratiza as coisas, mas chega a pessoas irresponsáveis, porque a tua opinião, ela pode ser válida para você, mas para o outro, que talvez não tenha uma estrutura de receber sua opinião, não seja bacana. Eu sempre penso isso antes de opinar."