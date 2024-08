Liniker canta Caju

Alerta de conteúdo da rainha Liniker: primeira vez do hino Caju ao vivo! Estreia nos palcos da nova música, faixa título do novo álbum, que acaba de ser lançado e já está no topo dos charts. Emocionando a multidão, a apresentação foi durante o Festival Sinfônico, conduzida pelo maestro Thiago Franciss e a Orquestra Filarmônica de Brasília com um arranjo especial de Victor Curado para essa interpretação única.