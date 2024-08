Graciele Lacerda rebate críticas após ser acusada de usar aliança na mão errada: 'Se acalmem'

Após o casamento com Zezé di Camargo e anunciar que está esperando uma filha do cantor, Graciele Lacerda abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na terça-feira, 27. Em um desabafo, ela contou que recebeu centenas mensagens dizendo que estava usando a aliança na mão errada.

"Olhei as mensagens de vocês e algumas falaram que estou triste. Gente, eu estou cansada, muito cansada. Ontem fiz um monte de coisas, fiz uma limpa no closet, recebi amigos para uma pizza à noite e emendei uma coisa na outra. Não parei, estou fazendo um monte de coisas. Estou me recuperando, se acalmem", disse.

"Outra coisa que acho engraçado é que vocês ficam falando ‘Graci, casado é na mão esquerda’. Está na mão esquerda! Quando a gente filma [com a câmera frontal], fica invertido. Estou segurando o celular com a mão direita e mostrando a esquerda. Olha, essa é a esquerda. Muitas pessoas mandaram mensagem falando que estava errado", esclareceu.

Ela ainda falou sobre o chá revelação e que, por conta de toda a correria, não conseguiu abrir os presentes que recebeu. "Estou ainda perdida, não caiu a ficha de nada. Não caiu a ficha que sou mãe de menina, que eu casei. Vai caindo aos poucos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas estou muito feliz", finalizou.

O casamento

Zezé Di Camargo e Graciele surpreenderam os fãs ao realizarem o casamento durante o chá revelação do primeiro bebê do casal no último domingo, 25. O evento foi transmitido por meio de uma live no Instagram.

No dia, o casal descobriu que está esperando uma menina. A criança se chamará Clara. Após o anúncio do sexo da bebê, Zezé pediu para que os convidados permanecessem nos seus lugares para celebrar a união com Graciele com um padre que estava no local. "Todos que estão aqui fazem parte da nossa vida", declarou.

Os dois anunciaram a gravidez da primeira filha do casal em julho. Graciele atribuiu a gravidez à fé. O casal tentava ter um filho há cerca de quatro anos e realizou duas tentativas frustradas de fertilização in vitro.

Zezé, 61 anos, já é pai da cantora Wanessa, 41 anos, de Camilla, 38, e de Igor, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo, de quem o sertanejo se separou em 2012. Já Graciele será mãe pela primeira vez aos 43 anos de idade. O casal está junto desde 2014.