Filha fala sobre reação de Zilu Godói com chá revelação de Graciele e Zezé Di Camargo

O chá revelação do primeiro bebê de Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo, junto ao casamento surpresa dos dois, aconteceu no último domingo, 25. A participação das filhas do músico, Wanessa e Camilla Camargo, surpreendeu o público, já que especula-se que a relação do casal começou quando Zezé ainda era casado com Zilu Godói, mãe das artistas - ambos já falaram publicamente sobre as traições do cantor.

Internautas criticaram a decisão das filhas de Zilu em comparecerem à celebração, alegando falta de respeito à mãe. Em resposta, Camilla Camargo negou que a situação tenha causado algum mal-estar: "Quem disse que ela não respeita? Minha mãe incentivou que a gente fosse. Vocês falam sem saber das coisas", declarou a atriz em seu perfil.

Graciele e Zezé estão juntos desde 2014. O casal anunciou a gravidez em julho, após quatro anos de tentativas de fertilização. A noticia foi compartilhada nas redes sociais do cantor, com a legenda: "Nosso milagre".

"Houve tempos em que eu me sentia perdida sem saber qual seria o próximo passou ou se realmente deveria dar o próximo passo", contou Graciele no vídeo. "Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme".