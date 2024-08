'Ficou bravo?': Cosme X Magnoli e as tretas que marcaram a GloboNews

Na última segunda (26), o apresentador Marcelo Cosme e o comentarista Demétrio Magnoli tiveram uma discussão ao vivo durante o "Em Pauta" (GloboNews).

O que aconteceu

Magnoli comentou sobre a coivara, técnica agrícola utilizada em comunidades tradicionais na Bolívia, mas foi interrompido. "Eu queria que você respondesse o que você queria falar naquela hora, que eu pedi para ouvir o Ariel antes", disse Cosme. O comentarista rebateu: "É disso que eu estou falando. Não posso?". O jornalista tentou explicar: "É que o Ariel falou sobre outro assunto, sobre a Bolívia, e você levantou o dedo. Eu pensei que você queria respondê-lo". Magnoli retrucou: "É, exatamente".

O apresentador e o comentarista continuaram se estranhando. "Então vai, meu querido. Não precisa ficar assim, não. Pode falar tranquilamente. Você ficou bravo comigo?", perguntou Cosme. "Não, eu estou tentando falar tranquilamente, mas você não está deixando, Marcelo", respondeu Magnoli. O apresentador, então, pediu: "Demétrio, vamos manter aqui a cordialidade? Eu sou cordial com você, por favor, seja cordial comigo. Por favor". Antes de seguir com o comentário, Magnoli alfinetou: "Ouça, Marcelo. Ouça. Faça um esforço e ouça".

Esta, porém, não é a primeira vez que o canal tem um "climão" ao vivo. Confira:

Atrito por causa de Javier Milei

Demétrio Magnoli acumula algumas polêmicas Imagem: GLobonews/Reproduçao

Magnoli protagonizou uma discussão com os colegas Guga Chacra e Mauro Paulino ao defender o presidente da Argentina, Javier Milei, em dezembro de 2023. Ele falava das restrições do político a manifestações no país vizinho, afirmando que elas não proíbem a liberdade de expressão e sim os "piquetes", que, segundo ele, já não são permitidos em "democracias avançadas".

A fala desagradou os outros comentaristas do canal, que deixaram claro que nunca mencionaram "proibição", mas que, sim, Milei restringe liberdades. À época, a apresentadora do "Em Pauta", Leilane Neubarth, tentou amenizar o atrito entre os colegas. "O que achei muito interessante e vou dizer para vocês: veja como isso mexeu com a gente aqui, com os nossos comentaristas. Imagina como isso está mexendo com a Argentina."

'Torta de climão'

Daniela Lima deixou a CNN Brasil para trabalhar na GloboNews Imagem: Globo / Divulgação

Daniela Lima e Camila Bonfim protagonizaram uma "torta de climão", no dia 7 de fevereiro, durante o programa Conexão GloboNews. A ex-CNN Brasil mandou uma indireta à colega e a interrompeu para fazer correções ao vivo.

Dani falava sobre uma notícia da Operação Lava Jato, quando a colega ressaltou que o assunto poderia confundir alguns telespectadores. "Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É engraçado que se criam uns ruídos aqui dentro. Ontem, nós passamos por isso aqui quantas vezes?", disse Dani Lima.

Apresentadora repreendida por comentarista

Leilane Neubarth é uma das apresentadoras do Conexão GloboNews Imagem: Reprodução/GloboNews

Gabeira, Leilane Neubarth e Dani protagonizaram um desentendimento, em abril de 2024, ao vivo. A discussão aconteceu durante uma conversa sobre o julgamento de juízes ligados à Lava Jato pelo Conselho Nacional de Justiça. A ex-CNN acabou repreendida por Gabeira quando citava Carlos Eduardo Thompson Flores, ex-presidente do TRE-4.

"Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona Thompson Flores, você diz que é o juiz que negou a libertação do Lula e dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central", disse o comentarista Gabeira.

Na sequência, Daniela pediu a palavra - mesmo com Leilane tentando dar continuidade. "Não é isso. Deixa eu só me justificar, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para colocar o personagem na monta que ele teve na história."

Leilane rebateu a colega. "Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira me traz duas colocações que parecem fundamentais, que são prudência e manter a isenção."

"Você está rindo"

Gerson Camarotti e Demétrio Magnoli protagonizaram discussão sobre Flávio Dino Imagem: Reprodução/GloboNews

Também no "Em Pauta", Gerson Camarotti e Demétrio Magnoli debatiam sobre Flávio Dino (PSB), indicado pelo presidente Lula para o STF, quando Camarotti se irritou com o colega. Demétrio defendeu que Flávio Dino não tinha "notório saber" para assumir o posto. Camarotti defendeu o trabalho de Dino, mas viu o colega sorrir durante sua argumentação. "Você está desconsiderando com um olhar alegre. Você está rindo", disse o comentarista sobre Demétrio.

O apresentador Marcelo Cosme interveio para que os comentaristas não se interrompessem. "Você reconhece o que estou falando. Fica com um olhar irônico. É chato isso. Mas se você não quer me ouvir, pode falar", afirmou Camarotti.

Demétrio seguiu afirmando que se tratava de uma indicação política e foi rebatido por Camarotti. "Você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos jurídicos mais difíceis, o da Justiça Federal. Se você quer desconsiderar todo o trabalho, a vivência dele como juiz federal, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e como ministro da Justiça, então você desconsidera".

"Ele (Dino) tem notório saber. Não é você quem vai falar. Você tem ministros da suprema corte avaliando isso. A questão acadêmica não é a única que gera notório saber, existem outros meios", concluiu Camarotti.