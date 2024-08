Fabiana Justus reencontra irmã pela 1ª vez depois de diagnóstico de câncer

Fabiana Justus, 37, mostrou o reencontro com a irmã, Lu Justus, que mora nos Estados Unidos.

O que aconteceu

As duas se viram pela última vez no ano passado, antes do diagnóstico de câncer de Fabiana. "Minha irmã vai almoçar aqui! Nem acredito. A gente não se vê desde o ano passado. Aconteceu tudo o que aconteceu e não nos vimos. Ela mora nos Estados Unidos e, da última vez em que ela veio ao Brasil, eu estava no meio do tratamento, acho que entre tratamentos. Ela até poderia ter vindo aqui, mas meus médicos queriam que eu ficasse bem isolada", explicou a influencer.

Lu veio ao Brasil para a festa de 15 anos de Rafaella Justus.

Fabiana explicou que outros parentes a visitaram durante o tratamento, mas os médicos ficaram com receio de que, com a viagem, sua irmã pudesse trazer alguma doença. "Meus pais até puderam me visitar uma vez por semana, mas foi uma coisa bem restrita. Quando ela veio dos Estados Unidos, corria o risco de trazer um vírus ou alguma coisa. Por isso, não nos vimos. Estamos desesperadas de saudade. Ela veio nessa semana para o aniversário da Rafa e já volta no domingo. Então eu disse: 'Luiza, vem almoçar na minha casa, pelo amor de Deus'. Estamos muito animadas. Não vamos poder nos abraçar absurdamente, mas estou muito feliz só de poder estar junto", celebrou.