Depois dos realities, o que Sheherazade tem a dizer no entretenimento?

Rachel Sheherazade, 50, estreou no último domingo (25) seu novo programa na Record, o Domingo Record. A atração começou com entrevistas exclusivas com Davi Brito, vencedor do BBB 24, e Zezé di Camargo, 62 e Graciele Lacerda, 43, que esperam o primeiro filho do casal.

Nesta terça-feira (27), o portal F5 apurou que Faustão, 74, se recusou dar uma entrevista para o novo show, optando por conversar com César Filho, do SBT. A ideia era que a entrevista com o apresentador funcionar para alavancar o programa de Sheherezade, informou o veículo.

"O Domingo Record com a Rachel sofre de uma falta de personalidade, da falta de um ponto de partida", opina Chico Barney no Central splash. Para ele, isso também se reflete no declínio de Fausto Silva em conversar com a jornalista.

Sheherazade por quase uma década comandou as bancadas dos jornais televisivos do SBT. Com sua saída da emissora, ela aceitou participar de A Fazenda 15, do qual acabou sendo expulsa. Com o sucesso de ter ido ao reality, ela então se tornou a apresentadora do "A Grande Conquista 2", também na Record, finalizado no dia 19 de julho deste ano. "Essa transição da Rachel para o entretenimento está sendo construída", continua Chico.

Acho que não existe ainda a persona de quem é a Rachel Sheherazade do entretenimento.

"Sinto também que a Record, talvez, esteja supervalorizando algumas coisas da Rachel, a capilaridade e o reconhecimento do público", reflete Chico. "Acho que o programa está nesse impasse, porque não sei se a Record calculou dar um programa para ela nesses moldes."

Pela estreia e do que vêm por aí, tudo parece genérico. Parece que eles têm a Rachel e querem apostar em reportagens do mundo do entretenimento, mas esse nunca foi mundo que ela é reconhecida.

Para Bárbara Saryne o programa parece ter surgido às pressas, para preencher um espaço na grade televisiva. "Parece que não foi bem pensando qual seria o projeto, o que teria a cara dela, o que o público espera. O Faustão não aceitar a entrevista tem a ver com ele não entender ainda qual a abordagem do programa."