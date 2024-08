Demi Moore recria pose clássica de 'Striptease' em ensaio para revista

Demi Moore, 61, divulgou uma prévia do ensaio que realizou para a edição de setembro da revista norte-americana Interview Magazine.

O que aconteceu

Em uma das imagens, a atriz recria a pose lendária que usou no cartaz de divulgação do filme "Striptease". "Na capa da edição de setembro da Interview Magazine. Muito honrada por estar na capa da edição desse mês. Amei revisitar a minha foto de 1996", declarou ela, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários do post, os fãs de Demi não esconderam a empolgação com o 'revival'. "Fotografia fabulosa!", elogiou um seguidor. "Que mulher linda e poderosa!", concordou outro. "Incrível!", derreteu-se ainda um terceiro.

Em "Striptease", Demi Moore interpretou Erin Grant, que trabalha como stripper para tentar reaver a guarda da filha. Embora muito popular, o filme foi muito mal-avaliado pela crítica especializada a seu tempo.