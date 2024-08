De Wagner Moura a Leone: Novo filme de Kleber Mendonça tem elenco do Olimpo

Kleber Mendonça Filho terminou as filmagens de seu novo longa, "O Agente Secreto", cercado por um elenco valioso.

O diretor, inclusive, chegou a escrever o papel do protagonista já pensando em Wagner Moura, explica Vitor Búrigo. "Wagner diz que foi uma das melhores experiências na vida e chamou Kleber de 'gênio'", comenta.

Além do ator, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Camila Guedes, Alice Carvalho, Ítalo Martins e Wilson Rabello completam o elenco. "É um Olimpo, não um elenco", diz Flavia Guerra.

O longa se passa na década de 1970 e narra a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife, fugindo de agentes governamentais, e começa a ser espionado por vizinhos. "Kleber é super misterioso", comenta Vitor Búrigo.

Gravado entre duas cidades ao longo de dez semanas, o novo longa-metragem do diretor tem estreia prevista para 2025. "Movimentou Recife e São Paulo, onde finalizaram as filmagens", diz Vitor.

Com agenda corrida, Kleber vai de Recife ao júri de Veneza

Antes do lançamento do novo longa, ainda este ano, Kleber estará no júri do 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, realizado entre 28 de agosto e 7 de setembro. "A vida está corrida para ele", brinca Flavia Guerra. "Ele encerrou o set há menos de uma semana e já está embarcando para ser júri"

A "vida de júri", no entanto, promete ser mais tranquila, avalia Flavia. "Ele vai ser paparicado, como merece", diz. "Vai ser um fim de ciclo maravilhoso".

