De Madureira a Paris: 'Defante de saia' começou com vídeo de passinho

Samanta Alves é um sucesso. De maneira aleatória, a influenciadora de 22 anos levou o seu programa Na Galera para a cobertura dos mais diferentes momentos. Exemplo: ela foi para Paris cobrir as Olimpíadas 2024, entrevistou o elenco de "Deadpool & Wolverine", acompanhou o show da Madonna, esteve no evento de "Bridgerton" e registrou o Carnaval do Rio. Com irreverência, ela se tornou um fenômeno nas redes sociais.

Com mais 3 milhões de seguidores no Instagram, sua "falta de noção" a faz ser chamada diversas vezes de "Defante de Saia", em referência ao humorista Diogo Defante, conhecido como Repórter Doidão. Entre outros comediantes, ela exalta o trabalho de Fábio Porchat, Tatá Werneck, Bento Ribeiro e Marcelo Adnet.

Aos 22 anos, Samanta Alves tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram Imagem: Ângelo Pontes/ Divulgação

A fama de Samanta começou de maneira inesperada. "Era 2018 e eu tinha 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio, e minha turma resolveu criar vídeos para ficar marcado nosso terceiro ano. Tive a ideia de gravar um vídeo fazendo passinho com a música 'Balão Mágico', versão de funk, em cantos da minha escola. A partir desse vídeo, fui fazendo outros iguais, mas mudando os cenários", conta em entrevista a Splash.

Até que fiz um vídeo para o Botafogo, que sou apaixonada, e partir dai, comecei a fazer vídeos para o time e entrei no nicho de esporte e humor sem querer.

Com o sucesso entre os torcedores, Alves criou o Na Galera, série de registros que mostra a jovem entrevistando pessoas, com resultados bastante inusitados e engraçados. "O Na Galera surgiu após um vídeo meu de passinho, no meu bairro Madureira [no Rio]."

O registro fez tanto sucesso que ela chegou até mesmo a participar do Encontro, à época apresentado por Fátima Bernardes e, a partir de então o sucesso só aumentou. "Fui chamada para trabalhar na Botafogo TV e gravar o pré-jogo da galera, mas óbvio que fiz do meu jeitinho suburbano e deu no que deu."

A influenciadora lembra do período com muito carinho. "Não trabalho mais na BotafogoTV, onde fiz muita amizade e fui muito feliz no meu clube de coração, mas hoje eu levo o quadro para outras esferas, além do futebol."

O show da Madonna foi um dos casos além do esporte que fizeram muito sucesso, assim como o Carnaval 2024. "Foi tudo muito intenso, e a internet aceitou bem o meu jeito e meus conteúdos."

Samanta Alves não se vê ainda como uma comediante: 'sou comunicadora' Imagem: Ângelo Pontes/ Divulgação

Com a fama, Samanta Alves começou a sentir o "peso" de ser conhecida e, a Splash, conta sentir falta de ter sua rotina com mais naturalidade. "Por exemplo, andar em Madureira e comprar as minhas coisas."

Por fim, ela ainda não se entende como uma comediante, mas sim como uma comunicadora. Com estudo e aprofundamento na área, Samanta Alves planeja alcançar seu maior sonho profissional: ter seu próprio programa na TV.