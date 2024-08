Crocs marrom, All Star preto: veja como seriam famosos se fossem calçados

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram a nova trend que viralizou entre os brasileiros: as comparações entre famosos e sapatos. Diversos internautas especularam quais modelos determinadas celebridades seriam se fossem calçados.

Rafa Kalimann, 31, por exemplo, foi equiparada a um salto plataforma, com a parte de cima em couro. "Também a vejo muito como um crocs marrom - talvez porque ela tenha uma testa mais larga, que equivale a uma frente ampla [no sapato]", comparou Leão, no Splash Show.

Já Fernanda Torres, 58, seria um All Star preto de cano médio - comparação com que Yas concordou totalmente. "Foi certeira! É um calçado com uma vibe alternativa, combina com tudo... A Fernanda exala essa energia de All Star."

Sandra Annenberg, 56, por sua vez, foi comparada a uma sandália ou sapatilha da marca J.Gean. Yas, entretanto, discorda da relação. "Para mim, a Sandra é uma sandália Usaflex, um tipo de calçado que é bem confortável e até ajuda na coluna."

Por fim, Fátima Bernardes, 61, 'virou' uma sandália preta de fivela, com a parte traseira aberta. "Ela tem essa vibe, sim, de secretária bilíngue, de coordenadora pedagógica, que caminha pouco pela escola e pode usar um saltinho", concordou Yas.

TV aberta precisa voltar a investir em humor

Leão Lobo criticou a escassez de programas de comédia na programação atual dos canais abertos de televisão.

O jornalista lamenta que, hoje em dia, somente as emissoras fechadas deem destaque a novos humorísticos. "A TV aberta anda pobre em programas de humor. Quase todos os outros humorísticos estão no Multishow, um canal que nem todos podem ver. Não há mais grandes programas cômicos, como o foram Sai de Baixo e A Grande Família a seu tempo."