Aguinaldo Silva diz que foi demitido da Globo na virada de ano: 'Trauma'

Aguinaldo Silva, 81, afirmou não guardar mágoas da Globo por sua demissão em 2020, mas admitiu que a rescisão contratual foi "traumática".

O que aconteceu

Silva explicou que não ficou surpreso com a notícia e creditou a demissão a "uma série de tensões" com poderosos da empresa. "Eu não fiquei magoado com a Globo. Fiquei 41 anos lá, tive uma vida maravilhosa, sempre me pagaram muito bem, meu trabalho foi sempre valorizado. O que aconteceu foi um incidente com pessoas, e não com a empresa", declarou durante participação no podcast Os Nagle.

O autor contou que foi informado da demissão no dia 1º de janeiro de 2020 e seu contrato chegaria ao fim em fevereiro daquele ano. "Foi muito traumático realmente porque me deram a notícia no dia 1º de janeiro. Às 9h, me liga um funcionário subalterno, eu achei que aquilo era um trote, e eu ainda estava meio de pileque do Réveillon. Foi uma coisa não da emissora, mas de alguém."

O novelista disse que alguém com influência na empresa, cujo nome não citou, tomou essa atitude para "demonstrar poder". "[O funcionário que ligou] falou: 'é que me mandaram ligar para você hoje para comunicar que seu contrato não vai ser renovado e nós temos que lhe enviar um distrato'. Eu falei: 'tá bom, mas vou considerar o dito pelo não dito, porque hoje é feriado, você não está na Rede Globo e eu estou em Portugal. Amanhã, dia 2, você liga para mim às 11h'. No dia 2 ele ligou e disse 'nós temos escritório de advogados aí e eles já estão com o distrato aí'. Já estava tudo preparado, foi uma coisa que me pareceu proposital. Claro que não foi da emissora, mas de alguém que tinha poder para fazer isso."

Aguinaldo Silva escreveu várias novelas para a Globo, entre elas alguns dos maiores sucessos da emissora. Ele é responsável por obras como "Tieta" (1989), "Porto dos Milagres" (2001), "Senhora do Destino" (2004), "Fina Estampa" (2011) e "Império" (2014).