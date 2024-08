'Velozes & Furiosos' e mais: as montanhas-russas imperdíveis da Universal

Uma das atrações mais adoradas de qualquer parque temático, as montanhas-russas dos parques da Universal - Universal Orlando Resort, na Flórida, e Universal Studios Hollywood, na Califórnia - são as preferidas dos amantes de fortes emoções, seja pela alta velocidade, tecnologia de ponta ou tematização que apresentam.

Veja sete montanhas-russas - incluindo duas que serão abertas em um futuro próximo - que não podem faltar no roteiro de quem curte loopings, inversões, lançamentos, arrancadas e adrenalina.

1. Jurassic World VelociCoaster

Jurassic World VelociCoaster (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Orlando Resort

Uma das atrações mais queridas entre quem busca mesmo a adrenalina da alta velocidade, a Jurassic World VelociCoaster — que é inspirada nos dinossauros dos filmes e fica no parque Islands of Adventure de Orlando — é a montanha-russa de lançamento mais alta e rápida da Flórida.

Quem embarca nela alcança 112km/h em apenas 2,4 segundos. Já seu pico chega a 47 metros de altura e a queda é de 43 metros a 80º de inclinação.

O brinquedo conta também com quatro inversões e sua trava de segurança é fixada apenas na cintura, permitindo aos visitantes sentir a aceleração — desde o momento em que sai do "paddock dos dinossauros".

2. Revenge of the Mummy

Revenge of the Mummy (Universal Studios Hollywood e Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Studios Hollywood e Universal Orlando Resort

Rica em detalhes dos filmes "A Múmia", esta montanha-russa fica em uma área interna e totalmente escura — dando a impressão de que se percorre as ruínas do Antigo Egito em meio a efeitos de luz e fogo, quedas e curvas repentinas, além de um percurso de ré.

Tudo isso para refletir a maldição de Imhotep com direito a neblina e estroboscópio, reviravoltas e voltas bruscas (mas sem inversões completas) a 72 km/h. E uma curiosidade: há surpresas diferentes nos percursos de cada parque — a montanha-russa do Universal Studios Florida não é a mesma do Universal Studios Hollywood. E quem é fã vai gostar de brincar de jogo de sete erros e tentar achar as diferenças.

3. The Incredible Hulk Coaster

The Incredible Hulk Coaster (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Orlando Resort

Facilmente reconhecida por suas curvas verdes, assim como o personagem, a montanha-russa do Hulk no Islands o Adventure tem curvas tão alucinantes que há pontos em que o visitante tem a sensação de gravidade zero — e até de que está "se soltando do assento" por alguns instantes.

Fãs que gostam também de altas velocidades vão se divertir, já que ela chega a atingir impressionantes 107 km/h em meio a muitos loopings.

4. Trolls Trollercoaster

Trolls Trollercoaster (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Orlando Resort

Uma das principais atrações da Dreamworks Land, no Universal Studios Florida, a Trolls Trollercoaster é uma montanha-russa para a família toda, adultos e crianças, com doses de adrenalina para iniciantes. Todo o passeio é suave, sem quedas bruscas ou inversões.

A bordo do famoso Caterbus, os visitantes embarcam em um percurso de surpresas e encontros com os personagens de "Trolls".

5. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure

Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Orlando Resort

Esta é, na verdade, uma "story-coaster", isto é, uma montanha-russa que conta uma história imersiva e completa. Com 1,5 km de trilhos, a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure do parque Islands of Adeventure leva os visitantes por uma jornada no universo de Harry Potter, na companhia do meio-gigante que é zelador de Hogwarts.

O elemento lúdico é forte e consegue encantar mesmo aqueles que não conhece cada detalhe da saga.

Além disso, ela possui um diferencial: é a primeira montanha-russa dos EUA com uma queda vertical, já que o carrinho "despenca" de uma queda livre de cinco metros de altura no caminho. Sua velocidade máxima é de 80 km/h.

6. Stardust Racers

Conceito da Stardust Racers (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Orlando Resort

Esta novidade será uma das primeiras atrações do novo parque da Universal na Flórida, o Epic Universe, que deve abrir as portas ao público em 2025.

Na Stardust Racers, os visitantes vão voar pelos céus a bordo de cometas em uma corrida para ver quem é o mais rápido. Atingindo velocidades de até 100 km/h nos seus 1.524 metros de pista, ela promete ser a mais emocionante montanha-russa do novo parque, com um pico de até 40 metros de altura.

Uma de suas manobras exclusivas, nunca antes vista em outra atração, é a "Celestial Spin", em que dois carrinhos realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram no ar.

7. Fast & Furious: Hollywood Drift

Onde fica? Universal Studios Hollywood

Batizada de "Fast & Furious: Hollywood Drift", a nova atração prevista para 2026 levará fãs da saga "Velozes & Furiosos" a uma imersão no universo visto no cinema — assim como já é tradição em outros brinquedos do parque que ainda possui um estúdio de filmagens dentro de seus portões — através de uma corrida em sistema de trilhos de última geração.

Cada um dos carrinhos terá a capacidade de girar 360º em seus eixos, além de disparar ao longo de uma pista elaborada e cheia de curvas. Toda a experiência deverá ser otimizada por detalhes tecnológicos que passarão ao visitante a sensação de "derrapar em seus carros" e girar em alta velocidade, como nas perseguições da saga cinematográfica.

A Universal ainda não divulgou imagens do projeto, mas segundo a emissora americana NBC — que é parte do grupo —, já se distingue no canteiro de obras a construção de uma entrada que lembrará as garagens das máquinas da série, ampla e com estrutura em tijolos vermelhos. Os carros da montanha-russa também deverão ser inspirados nos veículos autênticos usados nas corridas da franquia.