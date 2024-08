Yas: Depois de muitos 'livramentos', Marquezine merece relacionamento feliz

Leão Lobo e Yas Fiorelo reagiram ao post em que Bruna Marquezine, 29, aparece beijando o novo namorado, João Guilherme, 22. A foto dos dois foi tirada na última festa de aniversário da atriz, no início deste mês de agosto.

Bastante familiarizado tanto com Marquezine quanto com João, Leão declarou sua total aprovação ao romance dos pombinhos. "Gosto desse casal. Conheço os dois desde pequenininhos - ela pela televisão, ele ao vivo. João é um querido, uma graça de pessoa. Eu shippo", derreteu-se ele, no Splash Show.

Yas torce que Bruna seja muito feliz ao lado de João - até porque não teve tanta sorte com pares anteriores. "Ele parece ser muito apaixonado por ela. A Bruna merece [alguém assim], porque já passou por tanta coisa, tantos 'livramentos'..."

A apresentadora fez referência ao trecho que viralizou na entrevista de Marquezine com Blogueirinha, em junho. Na ocasião, a personagem questionou a atriz sobre o que considerava um livramento em sua vida, e Bruna caiu na gargalhada. Muitos interpretaram a 'resposta velada' da atriz como uma alfinetada no ex-namorado, Neymar, 32.

Pedro Cardoso tem razão em crítica, mas deveria estendê-la

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram também a crítica feita por Pedro Cardoso, 61, contra Silvio Santos e Delfim Netto. O ator acusou a ambos de terem servido à Ditadura Militar que governou o país entre 1964 e 1985.

Leão deu razão a Cardoso em sua crítica, mas pensa que ele deveria estendê-la também à Globo. "Concordo plenamente com ele. Só acho que esqueceu de mencionar a Globo. Tanto Silvio Santos quanto Roberto Marinho foram favorecidos [pelo governo militar], com o surgimento de suas respectivas emissoras durante a ditadura."