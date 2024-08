Valesca Popozuda confessa sobre primeira relação sexual: 'Foi um trauma'

Valesca Popozuda, 45, diz que ficou traumatizada com primeira relação sexual.

O que aconteceu

A cantora contou que o sexo não foi bom na primeira vez. "Cada vez mais vou aprendendo e descobrindo. Eu perdi minha virgindade com 16 anos. Ainda demorei porque tinha medo. Tinha esse bloqueio. A primeira vez foi com um namorado. Foi um trauma porque não foi bom", confessou ao Extra.

Ela explicou que não sentiu prazer na relação sexual. "Ele [namorado da época] chegou ao ápice dele, mas eu não. Não foi aquela coisa básica do prazer. Você acha que gozou e foi muito bom, mas não foi. Eu achava que eu sabia tudo, mas eu não sabia nada. Até hoje acho que eu sei tudo e cada vez mais eu aprendo, sabe?", acrescentou.

Valesca Popozuda revelou que é adepta de brinquedos sexuais. "Tenho um consolo que é um pênis que cola na parede, que cola no chão. Também tenho um brinquedo em formato de coelhinho com várias funções, dá para brincar legal. Quando estou com vontade, vou lá e uso. Às vezes, eles são melhores do que um homem. Prefiro mil vezes eles do que ter um homem ao meu lado. Amo vibradores, tenho vários, perdi as contas. Eu era rata de sex shop."