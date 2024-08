O dia em que Silvio Santos bateu de frente com a Globo ao exibir 'Rambo'

A "treta" entre o SBT e a Globo é antiga e, em 1988, a emissora de Silvio Santos elevou o nível da briga ao envolver a exibição de filmes da saga "Rambo".

O que aconteceu

Os filmes da série "Rambo", com Sylvester Stallone, eram um grande sucesso em 1988, porém ainda inéditos na TV brasileira. Até a ocasião, "Rambo, Programado para Matar" (1982), "Rambo 2, a Missão" (1985) e "Rambo 3" (1988) ainda não haviam sido exibidos na televisão.

O SBT saiu na frente e comprou os direitos de exibição do primeiro "Rambo". Ele seria exibido na estreia do programa Cinema em Casa.

Como contra-golpe, a Globo decidiu que exibiria "Rambo 2, a Missão" no mesmo dia e horário.

Silvio Santos, prevendo uma derrota no confronto com a Globo, desistiu em cima da hora de apresentar o seu filme, adiando a estreia para a sexta-feira da semana seguinte. O dono do Baú foi esperto: a Globo não iria passar "Rambo 2" pela segunda vez no espaço de uma semana, pois se o fizesse, perderia em audiência no confronto com o ainda inédito "Rambo".

Na sexta-feira do dia 26 de agosto de 1988, chamadas no SBT anunciavam a apresentação de "Rambo" para as 21h30, após a exibição de "Vale Tudo" na concorrente. Para prejudicar a exibição, a Globo levou ao ar naquela noite dois capítulos seguidos da novela: o capítulo 90 e, na sequência, 91, fazendo a novela se estender até as 22h20.

Para contra-atacar, Silvio Santos decidiu que o filme só começaria após o término dos dois capítulos da trama da Globo.

Enquanto "Vale Tudo" ia ao ar, o SBT manteve, por 50 minutos, um slide estático na tela com a seguinte frase: "Não se preocupe, quando terminar a novela da Globo você vai ver: 'Rambo'".

O início do filme foi apresentado pela Miss Brasil Jacqueline Meirelles. A modelo ficou responsável por segurar o público em intervalos comerciais.

Naquela noite, o SBT venceu a Globo no Ibope. A emissora bateu pico de 42 pontos, contra 15 da Globo.