Rodrigo Pandolfo vai viver Roberto Medina em 'Sonhos, Lama e Rock and Roll'

Começaram os ensaios para o musical "Sonhos, Lama e Rock and Roll", que será apresentado nos sete dias da edição de 40 anos do Rock in Rio. O festival acontece entre 13 e 15 e entre 19 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, zona oeste do Rio.

O que aconteceu?

Elenco conta com Rodrigo?Pandolfo, interpretando Roberto Medina, além de Malu Rodrigues, Beto Sargentelli, Bel Kutner, André Dias, Gottsha, Guilherme Logullo e mais de 40 atores, bailarinos e músicos. Apresentações acontecem em quatro sessões diárias na Cidade do Rock, durante os dias do festival.

A obra mergulha na trajetória visionária de Roberto Medina, desde a concepção até o sucesso global do festival. Os ensaios para a nova produção original do Rock in Rio começaram na Cidade do Rock nesta semana.

Bel Kutner no papel da protagonista do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll', que será apresentado nos dias do festival Rock in Rio, em setembro Imagem: Marcos Alonso/Divulgação

É uma baita honra homenagear Roberto Medina, simplesmente um dos maiores nomes da indústria musical e do entretenimento de todo planeta. Para mim, já está sendo histórico. Rodrigo Pandolfo

O espetáculo tem criação de Roberto Medina, direção musical e trilha sonora assinada por Zé Ricardo, texto e direção geral de Charles Möeller, concepção Möeller & Botelho e realização Rock in Rio. A possibilidade de poder contar um pouco da realização de um sonho impossível que mudou a história do entretenimento brasileiro para sempre é uma honra e um privilégio, ainda mais ter essa oportunidade dentro do festival com todos envolvidos nessa jornada juntos comigo para essa celebração!", conta Moeller.

Com coreografias assinadas por Mariana Barros e uma banda ao lado do palco, o musical é inspirado no conceito de "fábrica dos sonhos". O cenário apresentará elementos marcantes, como o icônico tênis enlameado de 1985 com cinco metros de comprimento e um sino cenográfico do AC/DC com dois metros e meio de altura.

Os números da produção impressionam. Serão 240 figurinos criados; a Arena 2, local que abrigará a produção, será adaptada para acomodar uma arquibancada com capacidade para 790 pessoas por apresentação.

Já o palco contará com tela de LED de 144 m² e boca de cena de 40 metros de largura, além de 3,5 toneladas de equipamentos de luz e som. Serão realizadas 28 apresentações, com 40 artistas no palco e uma equipe de mais de 100 profissionais.

Estamos preparando um espetáculo à altura do festival, que vai emocionar cada pessoa que assistir à produção. Vamos mergulhar na trajetória do maior festival de música e entretenimento do mundo, relembrar como tudo começou, passando pelos desafios que encaramos e sonhos que realizamos. Será memorável. Roberto Medina

A trilha sonora contará com canções emblemáticas das 22 edições do festival, como "América do Sul", de Ney Matogrosso; "Alagados", dos Os Paralamas do Sucesso; "Love of My Life", do Queen;?e um medley de "We Will Rock You", do Queen, "Live and Let Die", na versão dos Guns N' Roses, e "Crazy in Love", da Beyoncé. Haverá ainda uma canção inédita, composta especialmente para o musical.

O tênis sujo que integra o cenário do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll' Imagem: Marcos Alonso/Divulgação

A trilha sonora deste espetáculo é uma imersão musical que traz à tona os sucessos que definiram o Rock in Rio ao longo dos anos. É uma combinação poderosa entre música e teatro, levando o público a uma experiência única e emocionante. Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World

A produção acompanha a história da autora?Elizabeth Lobo?— interpretada pela atriz Bel Kutner nos tempos atuais e, depois, quando a peça está em 1984, pela atriz Malu Rodrigues —, mulher determinada e apaixonada pelo mundo da publicidade e do entretenimento. Durante a noite de autógrafos de seu livro autobiográfico, "Fábrica de Sonhos", em 2024,?Elizabeth?reflete sobre sua jornada de vida, especialmente em 1984, quando participou da ideia de realizar um festival de música internacional no Rio.

"Sonhos, Lama e Rock and Roll"

Idealização: Roberto Medina

Direção Musical e Trilha Sonora: Zé Ricardo

Texto e Direção Geral: Charles Möeller

Concepção: Möeller & Botelho

Realização: Rock in Rio

Equipe criativa

Coreografia: Mariana Barros

Figurino: Fabio Namatame

Design de cabelo e maquiagem: Feliciano San Roman

Preparação e Arranjos vocais: Marcelo Castro

Regência banda: Mauricio Piassarollo

Design de som: André Breda

Iluminação: Terry Cook

Diretora de Cenografia: Ana Biavaschi

Gerente de Arte: Indio San

Gerente de Cenografia: Giulia Palermo

Cenógrafo: Yan Barros

Projeto Audiovisual Cênico: Leonardo Rocha

Equipe artística

Coordenação Artística: Tina Salles

Produção Artística: Carla Reis

Casting: Marcela Altberg

Assistente de Direção: Juliana Rolim

Assistente de Produção Artística: Arícya Félix

Elenco

Malu Rodrigues

Beto Sargentelli

Rodrigo Pandolfo

Bel Kutner

André Dias

Gottsha

Guilherme Logullo

Rock in Rio 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.