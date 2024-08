Elenco do seriado 'Pit Babe' mostra força do universo 'boys love' no Brasil

No sábado (17), aconteceu um fanmeeting, encontro de artistas e fãs, com os atores de "Pit Babe", seriado LGBTQIAP+ tailandês que fez muito sucesso na Ásia e no Brasil e chegou aqui com todo seu elenco — 12 atores!!! — para apresentação única no Terra SP, com o espetáculo "Love's Journey" (jornada do amor).

Foto do elenco de Pit Babe com a jornalista Camila Monteiro Imagem: UOL

O fenômeno

O Brasil já é conhecido internacionalmente pelos próprios atores de BL (boys love, romances gays) por ser o país que mais consome, comenta e engaja, fora da Ásia. São diversos "Come to Brazil" e milhares de comentários em português pedindo para os artistas atravessarem o globo e trazerem seus shows para cá.

No último ano, diversos artistas tailandeses que ficaram conhecidos por seus papéis em séries boys love fizeram shows por aqui. Mas Pit Babe foi o maior evento de todos, pois trouxe todo seu extenso elenco para o país.

A fila

Como esperado de um evento com fãs muito dedicados e cientes de que pode ser a única chance de ver seus ídolos de perto, a fila do show estava gigantesca. Estava repleta de fãs das mais variadas idades, todos com looks especiais para o show, camisetas, bottons, faixas, presentes e jaquetas de corrida de carro, o tema da série e look principal dos artistas no palco.

Kamila Mello, 23, Alexa Germany, 26, Lorena Mendes, 21, Angélica Alves, 34, no fanmeeting de Pit Babe Imagem: Giovana Carlos

Aaliyah Gordon é jamaicana, mora no Texas e foi em um fanmeeting de Pit Babe no Japão. Lá, ela pediu para o elenco ir até os Estados Unidos, e eles falaram "Vá ao Brasil, estaremos lá", e foi isso que trouxe ela até São Paulo. Eles convidaram, ela veio.

Aaliyah Gordon, 25, é jamaicana e veio do Texas (EUA) para o fanmeeting de Pit Babe Imagem: Giovana Carlos

E dentro desse universo de fãs dedicados, viajar longas distâncias é algo comum, o que demanda organização prévia e muito planejamento. Mas todo o trabalho faz os fãs se aproximarem uns com os outros, criando grupos para conversarem, combinarem encontros, divisão de hotel, voos, e construindo amizades que vão além do evento em questão.

É também muito comum ver a criatividade e a dedicação dos fãs ao montarem presentes e homenagens. Os "mimos" para os artistas estão sempre cheios de detalhes e de cuidado.

Tainá Roberta, 28, Lucas Barbieri, 19, Andressa Rayana, 27, na fila para ver Pit Babe Imagem: Giovana Carlos

Lucas Barbieri, fez sacolas personalizadas para cada um dos doze atores da série. Ele desenhou um boneco de cada um nas sacolas que preparou.

Lucas, 19, fez sacolas personalizadas para entregar presentes do elenco de Pit Babe Imagem: Giovana Carlos

O evento também é uma celebração em família, com mãe e filha juntas na fila para ver o show. Ambas comentam que sofrem preconceito por gostarem de produções asiáticas, mas que isso não as impede de serem felizes com o que gostam. Inclusive, foi a mãe Cláudia, que levou a filha Bianca para o Universo BL.

Cláudia Martins, 57 e Bianca Gomes, 29: mãe e filha no fanmeeting de Pit Babe Imagem: Giovana Carlos

Os atores apareceram na janela do Terra SP para dar oi para as fãs. Isso causou um momento de alegria generalizada.

Momento em que fãs avistaram um dos atores de Pit Babe na janela Imagem: Giovana Carlos

O fanmeeting

Com uma estrutura diferente de um show usual, o evento de fãs é repleto de pausas para os artistas interagirem com o público. Não existe um fluxo contínuo de performances, e sim um número de música, seguido de uma brincadeira, conversa, mais brincadeira e outra performance.

Pit Babe seguiu com sucesso essa fórmula, que funciona muito bem com o grupo, pois eles possuem muito entrosamento. A química de todos com todos é amplamente conhecida e divulgada por fãs. Logo de cara, eles já abriram o show com "Speed of Love", em uma performance digna de grupos de k-pop, com coreografia, luzes e interações.

"Latinos son minas personas" (sic), gritou Pavel, que faz o protagonista da série, Babe. Ele é conhecido por ser fã de funk brasileiro (e pelo visto, por ser biscoiteiro também, algo que as próprias fãs gritavam nas várias vezes que ele falava ao microfone).

Todos os doze possuem solos ou apresentações em units, que mostram melhor seus talentos. Supanut é uma estrela, definitivamente a melhor voz dali, brilha não só pelo carisma, mas pelo talento no palco. Ele é um evento.

Outro destaque é a apresentação dos vilões, "Bad Guys", com Garfield, Benz, Lee e Pop. A performance parece muito um número de musical e, por ser explicitamente caricata, funciona muito no contexto.

Entre os números musicais, o fanmeeting teve uma série de brincadeiras. As atividades causaram um verdadeiro alvoroço: a brincadeira da bala, na qual eles ficam separados em duplas (seus respectivos ships) e praticamente se beijam, e a dança das cadeiras, com muito funk e música brasileira para eles se divertirem (Pooh venceu).

ANIVERSÁRIO ESPECIAL SAILUB & BENZ NO BRASIL



Com muito carinho e amor, os fãs brasileiros se reuniram para comemorar o aniversário do Benz e do Sailub no fanmeeting!



Os bolos representando um pouquinho de cada, foram escolhidos com muito carinho pelas equipes? pic.twitter.com/qcRuID4vzy -- Pit Babe Come To Brazil (@pitbabecomeobr) August 18, 2024

Depois de muito tchu e tcha (os Pit Babe ficaram obcecados com essa música), Pavel dizendo que é delicioso e vários deles pegando leques com a bandeira LGBTQIAP+ para aguentar o calor, houve uma comemoração surpresa para o aniversário de Sailub e Benz. Logo depois ele ganharam ainda uma homenagem feita pelas fãs.

Divertido, caótico, com algumas doses de vergonha e muitas doses de funk e dancinhas. O primeiro fanmeeting de Pit Babe no Brasil foi uma celebração do Universo BL no seu melhor, muito por causa da simpatia e da alegria dos artistas e da dedicação e da organização dos fãs.