"Pachinko" aumenta as apostas e o número de personagens para a segunda temporada

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - A série de TV "Pachinko", aclamada pela crítica, retorna para uma segunda temporada com um elenco muito maior e mais coisa em jogo para alguns de seus protagonistas, disseram os criadores do programa antes da estreia dos novos episódios nesta semana.

Baseada no best-seller homônimo de Min Jin Lee, a história multigeracional da série é contada em três idiomas: coreano, japonês e inglês, e a segunda temporada começa em Osaka, no Japão, em 1945.

"Sempre dissemos que a pulsação tem que ser a mesma, não importa o que aconteça, mas acho que a maior diferença é o quanto o mundo se tornou maior para nossos personagens", disse o roteirista e produtor executivo, Soo Hugh, à Reuters.

"Acrescentamos muito mais personagens na segunda temporada porque é assim que as famílias crescem."

Com a Segunda Guerra Mundial agravando as circunstâncias já tensas da personagem central Sunja, interpretada por Kim Min-ha, e sua família, Sunja retoma o contato com seu ex-amante Hansu (Lee Min-ho), um empresário com conexões criminosas.

Em uma história paralela, o neto de Sunja, Solomon (Jin Ha), tenta voltar ao topo na Tóquio do final da década de 1980, enquanto a agora idosa Sunja (Youn Yuh-jung) é energizada por uma nova amizade.

"Com a história de Solomon nos dias atuais, os riscos parecem mais terríveis para ele", disse Hugh.

Para Kim, expressar a maturidade cada vez maior da jovem Sunja, agora mãe de dois filhos, foi um desafio.

"Nunca fui mãe antes, então demorou muito tempo para eu descobrir como ser como uma mãe", disse Kim, 28 anos, que se inspirou nas mulheres de sua própria família.

Lee, uma das maiores estrelas da Coreia do Sul, disse que Hansu, um personagem "que está sempre olhando para frente, nunca para trás", também pareceu diferente da primeira temporada.

"Foi como assumir um novo personagem", disse o ator de 37 anos.

"'Pachinko' veio até mim em um momento em que eu precisava de nova energia e me proporcionou novas perspectivas e ideias. É um trabalho muito significativo para mim", acrescentou.

O primeiro episódio da segunda temporada será lançado na Apple TV+ na sexta-feira, com episódios inéditos semanalmente.