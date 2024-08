Nick Cruz explica mudança na voz após transição de gênero: 'Era mais fina'

Enquanto conversavam no banheiro , Nick Cruz explicou que o processo de transição de gênero afetou sua voz. As colegas de confinamento do Estrela da Casa (Globo), ficaram curiosas para entender como foi reaprender a cantar com a nova voz.

O que aconteceu

"Era mais feminina, fina, mais aguda", explicou o pedreiro. Nick já havia dividido com os participantes do reality que é um homem trans. O processo de transição gerou mudanças no tom da sua voz.

Nicole Louise pergunta se ele fica confortável de falar sobre o assunto, mas se mostra curiosa em saber mais como foi se adaptar, principalmente por trabalhar cantando. "Amiga, negócio de voz é de boa", tranquiliza Nick.

"Como foi para você a alteração quando começou a engrossar?", questiona Nicole.

"Engrossa muito rápido. Assim, fica falhando, sabe quando a pessoa tá na puberdade e está mudando para ficar adulta", responde Nick.

Foi difícil de acostumar. Fiquei um pouco inseguro de não ter mais voz para cantar. Mas eu sempre pratiquei muito e fui adequando os tons. Fui diminuindo tom por tom, acostumando.

Nicole então pergunta se ele alcançava agudos maiores antes. "Bem mais, hoje em dia eu não consigo nada. Hoje eu faço mais grave. Mas os agudos ficaram bem melhores, antigamente eu tinha dificuldade."

"Você não sente que isso foi técnica vocal que você aprendeu?" , perguntou Nicole.

"Não, a corda vocal realmente engrossa, ai ela fica mais grave. Hoje eu canto mais forte", explicou Nick.