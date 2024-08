Motoboy se ajoelha em frente ao SBT após morte de Silvio Santos

A jornalista Márcia Dantas, funcionária do SBT, flagrou um motoboy ajoelhado em frente à emissora.

O que aconteceu

O homem encostou a moto, ajoelhou e ergueu os braços em direção à emissora, enquanto fazia uma oração.

Silvio Santos morreu no último sábado (17), aos 93 ano, devido a uma broncopneumonia, consequência da infecção por H1N1.

O dono do SBT foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, no domingo (18), em uma rápida cerimônia, seguindo os ritos de sua religião, o judaísmo. Não houve velório.