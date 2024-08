Mariana Lima revela surpresa com Tia Salete: 'Loucura sexual religiosa'

Tia Salete é uma das personagens mais queridas pelos telespectadores de "No Rancho Fundo". Os rumos da irmã de Zefa Leonel na trama de Mario Teixeira surpreenderam até a atriz Mariana Lima, 51.

Beata, mas nem tanto

Eu esperava que ia ser uma personagem sertaneja, uma tia, mas foram começando a aparecer outras camadas que o Mário Teixeira colocou. Ter essa loucura sexual religiosa, que não pode passar do limite porque a gente está na novela das 18h, não pode fazer loucura, mas ela faz loucuras com o noivo dela, Floro Borromeu (Leandro Daniel), e, ao mesmo tempo, é uma beata.

Mariana Lima

Mariana defende que a personagem é complexa, cheias de camadas. "É extremamente delicada às vezes, mas bruta em outros momentos, dá um soco na cara de alguém. Cheia de variações de humor. É interessante."

Atriz comemora receber elogios sobre a personagem, que é bem diferente do padrão de mulheres ricas ou de classe média que costuma interpretar. Sua última personagem, por exemplo, havia sido a Ilana de "Um Lugar ao Sol", dona de uma agência de publicidade que se descobre bissexual ao se apaixonar por sua amiga de infância. "Eram mulheres mais pesadas, Tia Salete é diferente".

Floro Borromeu (Leandro Daniel) e Tia Salete (Mariana Lima) são noivos em 'No Rancho Fundo' Imagem: Reprodução/Globo

Filha de Tia Salete

Outra surpresa que surpreendeu Mariana foi saber que Tia Salete tem uma filha, contou a atriz durante papo com a imprensa, no qual Splash esteve presente, nos Estúdios da Globo. "Algo que a gente não esperava nem na sinopse, nem nos ensaios. A gente não sabe quem é o pai. A Salete foi abusada."

Até o momento, a história não deixou claro que Tia Salete sabe que Margaridinha (Heloisa Honein) é sua filha. No entanto, as duas atrizes já celebram a trama que será desenvolvida em breve.

A Mari é visceral, tem uma entrega. Dá o 'ação' e ela joga tudo de si. É bonito de se ver uma atriz com essa entrega. Ela me inspira muito, sou apaixonada por ela, a Andreia [Beltrão] também. Eu e as minas --- Dandara e Larissa - temos uma escola muito grande com elas. Seres humanos incríveis.

Heloisa Honein

Margaridinha (Heloisa Honein) é filha de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Reprodução/Globo

Confira o resumo dos próximo capítulos de "No Rancho Fundo":